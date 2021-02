Arévalo confiesa los motivos por los que su amigo Bertín Osborne se ha separado de Fabiola

MADRID, 21 (CHANCE)

Si ha habido una noticia en este 2021 que nos ha entristecido más que ninguna otra, esa ha sido la separación de Bertín Osborne con Fabiola Martínez. Uno de los matrimonios más longevos del panorama sensacionalista que parece que antes de acabar de la peor de las maneras ha decidido poner fin a su relación sentimental. Ambos han confesado que todo se está haciendo de manera amistosa por el bien de ellos y el de sus hijos, además de por el cariño que se tienen.

Aunque no han hablado mucho sobre los detalles de este divorcio, ayer Arévalo, amigo íntimo de Bertín Osborne, se sentó en el 'Deluxe' para hablar de su vida, pero también desveló algunos de los detalles de esta separación que ha azotado el mundo de la prensa rosa.

"Sabía que discutían mucho, y había ahí un tira y afloja. Pero se quieren mucho y no pensé que se separarían" confesaba el humorista, algo que también ha dicho Fabiola Martínez. El amigo del presentador de televisión le preguntó en alguna ocasión si estaba pasando por una mala racha con su mujer y este le confesó que sí: "Discutir por tonterías cansa... Yo le pregunté a Bertín si estaba mal con Fabiola y me dijo que sí. Yo le veía distinto, más apagado, más retraído... No es el Bertín divertido".

Arévalo ha querido dejar claro que los culpables de que se acabe el amor en una relación son los dos protagonistas, no uno de ellos, y en este caso ha confesado que aunque Bertín se eche todas las culpas... los dos son culpables: "Él se echa las culpas porque es un caballero, pero la culpa la tienen las dos. Si uno no quiere dos no discuten. Discutir por tonterías es lo más peligroso en un matrimonio, además hay una diferencia de edad".