Ariadna Romero llega a casa de Isabel Preysler para instalarse con ellos

MADRID, 17 (CHANCE)

Julio José Iglesias está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida y así nos lo ha confirmado esta semana tras presentar ante los medios de comunicación la marca de deportivos que ha creado junto a unos amigos. Además, también se ha dejado ver junto a su hermana Chabeli en las grabaciones de su nuevo programa de televisión.

Si en el ámbito profesional lo suyo marcha viento en popa, en el amor tampoco se puede quejar. Ariadna Romero, su actual pareja, no ha dejado pasar la ocasión de acompañar al artista en su regreso a España para cumplir con varios compromisos laborales.

"La familia Preysler es maravillosa. Isabel es fantástica, sus hermanas... ya he conocido a toda la familia, me encanta. Me encantan, son maravillosos todos. Sus hermanas las he conocido aquí, las de aquí, a Chabeli la he visto en más ocasiones en Miami, son maravillosas, ¿qué te puedo decir? Son gente maravillosa" nos desvelaba la Ariadna esta misma semana.

Este fin de semana, haciendo gala de esa buena relación que tiene con todos ellos, Ariadna se dejó ver en Puerta del Hierro para disfrutar de una comida con toda la familia de su pareja.

Cargando con una maleta y con un look de lo más primaveral, la novia de Julio José llegaba a la gran mansión de Isabel Preysler para instalarse unos días con ellos y disfrutar de esa unión de la que tantas veces han alardeado delante de las cámaras.

Además, pudimos saber qué comieron: sushi, ya que las cámaras de Europa Press también captaron el momento en el que un repartidor de esta comida llegaba al domicilio de la Socialité para entregarle su pedido.