Ariadne Artiles le da la bienvenida a sus hijas y se convierte en mamá de familia numerosa

MADRID, 4 (CHANCE)

Ariadne Artiles se suma a la lista de mamás que han tenido que darle la bienvenida a sus hijos en plena pandemia. En esta ocasión ha sido la propia modelo la encargada de compartir la noticia de su nueva maternidad con sus seguidores de Instagram. "Nuestras guerreras ya están aquí. Ellas son las bebes más fuertes y valientes que he conocido. Las tres estamos bien, aunque no puedo decir que haya sido fácil ni que lo esté siendo en este momento, pero afortunadamente estamos en las mejores manos que podríamos estar, con un equipo médico de primera y con la familia cerca" ha escrito en redes sociales la mujer de José María García Fraile.Con la llegada de estas dos niñas la modelo se convierte en mamá de familia numerosa ya que su primera hija, la pequeña Ariadne, llegó al mundo en 2017 para llenar de felicidad a sus padres que se han volcado con sus primeros años de vida. Este año no está siendo especialmente fácil para la modelo que superó el Coronavirus comunicando su embarazo doble: "Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido".