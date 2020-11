Ariadne Artiles, embarazada, se convertirá en madre por segunda vez

MADRID, 17 (CHANCE) A pesar de lo complicado que está siendo este 2020 por culpa de la pandemia de la Covid-19 que azota el mundo entero, la llegada de bebés siempre es una buena noticia y por ello desde CHANCE queremos felicitar a la modelo Ariadne Artiles por su embarazo.Siempre muy discreta con su vida privada aunque encantada de compartir con sus seguidores los momentos más importantes de su vida, la modelo volvió a recurrir a las redes sociales para hacer pública la noticia de su nuevo embarazo. "Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis . Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido" comenzó diciendo Ariadne en su cuenta de Instagram.Aunque quizás las circunstancias no sean las mejores en estos momentos, la modelo reconoce que está feliz de poder ampliar la familia y aportar ese punto de luz que solo un bebé puede traer: "Me siento bendecida por este maravilloso regalo que nos brinda la magia de la naturaleza. Era un secreto a voces y nada me puede hacer más ilusión que compartirlo con todos ustedes. Volvemos al ruedo con una felicidad inmensa que nos llena de luz en este año tan raro".

