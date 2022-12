Ariadne Artiles hace balance de uno de los años más felices de su vida y desvela su sorprendente proyecto para 2023

MADRID, 29 (CHANCE)

De nuevo instalada en Madrid después de varios años residiendo en su Canarias natal, Ariadne Artiles está atravesando una de las etapas más dulces de su vida. Enamoradísima de José María García Jr, con quien mantiene una discreta relación desde 2010, y volcada en sus tres hijas - Ariadne, de cuatro años, y María y Julieta, de uno - la modelo no oculta lo afortunada que se siente. Y es que a su estabilidad profesional se une un gran momento profesional en el que, alejada de las pasarelas, compagina su faceta de imagen de diferentes marcas con su labor de escritora.

Y ha sido precisamente en la última firma de libros de su obra 'Pura vida madre', en la que da su particular visión de la maternidad, cuando Ariadne nos ha contado el ilusionante proyecto que verá la vida en 2023, su propio complejo en Las Palmas.

? CHANCE: Cuéntanos: 'Pura vida madre'. ¿qué ha significado este libro para ti?

? ARIADNE: Pues la verdad que me ha acompañado un proceso, uno de los más importantes de mi vida porque el otro fue mi primer embarazo. Primero hicimos 'Pura Vida', nos quedamos tan buen sabor de boca que escribí 'Pura vida madre', como un diario de cómo iba viviendo un embarazo gemelar de riesgo. La maternidad es un tema muy personal pero me parecía importante hablar de ciertos tabús, de experiencias que no se habla normalmente. Fue una buenísima terapia para contar cómo me sentía.

? CH: ¿Qué fue lo más duro del embarazo, el parto o el post? ¿Qué fue lo peor para ti?

? ARIADNE: Hay muchos momentos difíciles. Yo creo que en un embarazo de riesgo para mí lo más difícil fue cuando me dicen que tengo que sacar a mis hijas porque fue de una semana para otro. Todo iba fenomenal y, de repente, aquello era una placenta que nunca habían visto y que no sabían si iban a salvar a las niñas, tenían que hacerme la cesárea mañana. Era mañana, pero sí mis hijas están fenomenal aquí. Ese fue el primer susto. Luego, el irte de la clínica sin tus hijas. No necesitaron nada en realidad, estuvieron tres semanas en incubadora pero sin oxígeno ni nada. Cogieron el pecho el primer día, comían fenomenal. Fueron unas prematuras sanísimas lo que pasa que nacen con menos peso y eso les hace estar en neonatos un tiempo. Eso fue muy duro, el irte a casa sin tus hijas.

? CH: ¿Cuáles fueron tus grandes apoyos en ese periodo?

? ARIADNE: Mi hija, Ari, sobre todo porque estuve casi un mes en la clínica. Fue un parto muy complicado, perdí muchos litros de sangre, casi me voy al otro espacio. Ver a mi hija Ari después de tanto tiempo, porque ella no pudo ir a la clínica porque fue en pleno COVID, la cesárea fue con mascarilla. Fueron unos tiempos rarísimos y poder estar con ella fue el mejor regalo, sin duda.

? CH: Ahora, cuando las ves, creciendo y sanas.

? ARIADNE: Son dos terremotos, sanísimas, igual que lo eran. Sin parar, más grandes. Cuando nacen dos prematuras, dos pollos pelados. Siempre lo digo. Son dos pollos pelados, dos micos enanos que no te puedes imaginar la impresión para una madre ver dos cositas tan chicas y tan indefensas, pero están sanas y salen adelante cien por cien.

? CH: ¿Cómo está siendo la adaptación a Madrid? Has estado ya antes en Madrid, pero el volver, viviendo en un sitio más diferente.

? ARIADNE: Mucho frío, yo no recordaba el frío que hace en Madrid. He vivido en Madrid toda la vida, en Nueva York, en París, pero yo me vine con 17 años a Madrid y no he vuelto a Gran Canaria hasta estabilizarme. Pero reconozco que la vida con niños en la isla es mucho más fácil. Adaptándonos. A mí, Madrid me encanta, hay muchas cosas de Madrid que me gustan mucho pero también hay muchas cosas de mi isla que me gustan mucho. está siendo una adaptación más lenta de lo que yo pensaba porque te olvidas del frío que hace. La verdad es que Gran Canaria está a dos horas, nos vamos los fines de semana, volvemos. Yo creo que vivimos a dos aguas.

? CH: ¿Cómo es José María García como abuelo?

? ARIADNE: Súper abuelo loco. Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de tener, mis hijas tienen la suerte y a mí, por la parte que me toca, de tener los mejores abuelos del mundo: súper niñeros y amorosos con ellas. No pueden estar más cuidadas.

? CH: ¿Dónde está el secreto para que tu chico mantenga esa parte anónima estando con una modelo internacionalmente conocida, siendo hijo de un periodista que ha sido lo más durante un montón de décadas? ¿cómo se puede hacer eso posible?

? ARIADNE: Yo creo que pensamos que es imposible porque el anonimato está infravalorado. Hoy en día lo que vemos es que todo el mundo quiere ser conocido, incluso nos parece tan raro cuando vemos lo contrario. Realmente, a mí me da mucha envidia en muchas ocasiones, no siempre porque valoro mucho tener voz, y me gusta y soy una persona que la utiliza con frecuencia. Pero creo que el anonimato está infravalorado y es un regalazo. Si lo puedes mantener, mejor.

? CH: ¿Y ganas de volver al trabajo, tu rutina? Sabemos que Madrid es más rápido, habrá más proyectos

? ARIADNE: Trabajando en lo que yo trabajo, puedes vivir donde quieras porque te mueves con un avión, hoy en día estás muy cerca. Hace dos meses hice una campaña en Los Ángeles con Cindy Crawford y me voy a Los Ángeles y ya está, no he tenido problema para eso. Estoy más aquí por la familia, porque tenemos el corazón dividido.

? CH: ¿Qué balance haces de este año?

? ARIADNE: Positivo, no puedo decir otra cosa que súper positivo. Dentro de muy poquito voy a dar a luz a otro bebé que tenía. Hace un año compré un pequeño complejo en Gran Canaria, en mi playa de la infancia, donde crecía, donde vivo cuando estoy allí. Espero poder abrir las puertas en dos o tres meses y hacemos como un homenaje a La Palma. Cada isla, como son ocho, cada apartamento hago un homenaje a las islas pero muy especial La Palma. Estoy con ese proyecto que me hace muchísima ilusión y le queda muy poco.

? CH: De modelo a empresaria.

? ARIADNE: Yo diría que soy más empresaria que modelo porque me metí en la moda porque me pareció un camino muy bueno para poder ahorrar mucho y para poder independizarme muy rápido. Entonces, yo creo que esa mentalidad es más de empresaria que de modelo porque nunca tuve como sueño ser modelo pero me parecía un camino muy rápido para poder independizarme, sobre todo, de mis padres y buscarme la vida. aquí estamos.

? CH: ¿Qué esperas del próximo año?

? ARIADNE: Solo pido salud para todo el mundo. No voy a decir par la familia solamente porque me parece egoísta, para todo el mundo. Creo que es lo único que se necesita y nada más.

? CH: Y lo que nos gusta a nosotros que se celebre el amor con un bodorrio.

? ARIADNE: Yo es que estoy felizmente cansada. Creo que no hay mejor unión que esa y tengo un equipazo en casa que yo creo que es la mejor firma de vida, sin duda. Estoy feliz como estoy y no puedo decir otra cosa. Ahora mismo no quiero mover nada. cuando las cosas están bien, y las estás disfrutando, yo quiero seguir disfrutando de la vida día a día.

? CH: Y más que tres niñas no hay mayor compromiso.

? ARIADNE: Claro que no. Mayor compromiso que el equipazo que tenemos en casa y que nosotros tenemos una maternidad, paternidad que llevamos al cincuenta por ciento. Tengo la suerte de compartir esto con el mejor padre del mundo. Eso no es fácil.

?