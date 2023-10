Armengol convocará el Pleno de investidura de Sánchez cuando la negociación esté lo "suficientemente madura"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha explicado este martes que su intención es convocar el Pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, cuando la negociación que debe llevar a cabo para buscar apoyos entre los grupos parlamentarios esté lo "suficientemente madura".

Así lo ha señalado en el declaraciones en la Cámara Baja a su regreso del Palacio de la Zarzuela donde el jefe del Estado le ha comunicado su decisión de encargar a Sánchez que intente formar Gobierno tras el fracaso cosechado la semana pasada en esta tarea por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Armengol no ha querido anticipar una fecha alrededor de la que podría convocar esta segunda sesión de investidura y se ha limitado a recordar que el próximo 27 de noviembre vencerá el plazo de dos meses que se puso en marcha el 27 de septiembre, con la primera votación fallida de Feijóo. Si en estos dos meses no hay no hay investidura exitosa, se tendrán que repetir las elecciones generales el 14 de enero.

ESCUCHARÁ AL CANDIDATO

La presidenta ha dicho que, tal y como hizo con Feijóo, ahora hablará con Sánchez para escuchar qué plazos baraja, es decir, cuánto tiempo cree que necesitará para poder recabar los apoyos que le permitan obtener la confianza de la Cámara.

Armengol ha recordado que en su momento Feijóo le pidió "un tiempo largo" antes de convocar el Pleno de investidura. "Así lo tuvo y la investidura ha sido fallida", ha dicho, avanzando que, a su juicio, la de Sánchez sí puede salir adelante.

"Ahora estamos hablando de otra propuesta, la segunda posibilidad de investidura, que puede ser exitosa y por tanto lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas. Mi sentido común me dice que en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura convocaremos el Pleno de la forma más urgente posible, que es lo que evidentemente todos deseamos", ha concluido.