Armengol pide disculpas por su presencia en un bar de madrugada

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha trasladado este domingo sus disculpas a la población por la polémica que se ha generado en torno a su persona después de que varios medios de comunicación la situasen de madrugada en un bar de Palma.

"Siento muchísimo y entiendo que haya muchas personas desconcertadas por la situación generada alrededor de mi persona en los últimos días", ha lamentado en una rueda de prensa.

La presidenta ha asegurado que seguirá "trabajando intensamente" por Baleares. "Me sabe muy mal todo lo que ha pasado, pido disculpas porque aunque haya sido de manera involuntaria sé que he podido trasladar una imagen de relajación social", ha admitido.

Respecto a las declaraciones de MÉS per Mallorca este sábado en las que criticaba "la falta de autocrítica" del Consolat de Mar en este asunto, Armengol ha señalado que ya explicó a sus consellers lo que había ocurrido esa noche durante el Consell de Govern.

En cuanto a la explicación que dio Presidencia sobre el desmayo esa noche de uno de los acompañantes de Armengol "por ansiedad laboral", la presidenta ha pedido "ciertos límites" para hacer referencia a cuestiones personales. "Que una persona tenga ansiedad laboral, que yo en muchos momentos la tengo, no quiere decir que no haga su trabajo en todas sus condiciones", ha asegurado.

Por otra parte, ha explicado el motivo de que los gastos de esa noche no aparezcan en la página del Govern. "Yo he tenido muchas reuniones de trabajo que aprovechas para hacer una cena fuera del Consolat de Mar y nosotros no pasamos los tickets, los pagamos cada uno de nuestro de nuestro bolsillo", ha apuntado.