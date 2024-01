Armengol pide a los portavoces evitar insultos en el Congreso en vez de quejarse sólo cuando se sienten ofendidos

Dirigente de PSOE dice que PP y Vox se pelean por liderar un "infame, mezquino, indigno y despreciable discurso racista y xenófobo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a evitar "insultos" y ofensas en los debates parlamentarios y ha lamentado que los portavoces sólo se quejen cuando se sienten ofendidos, mientras siguen atacando a los demás.

Armengol ha presidido este miércoles la primera reunión de la Diputación Permanente del Congreso con debates, pues hasta ahora sólo se había celebrado su sesión constitutiva, y a lo largo de dos horas han sido frecuentes los cruces de ataques entre los dos bloques del hemiciclo, el PSOE y sus socios por un lado frente al PP y Vox, por otro.

En uno de los últimos puntos, referido a la política migratoria, el diputado socialista Luc Andre Diouf Dioh ha achacado discursos racistas a la oposición: "No se peleen por quien encabece, porque lo he visto con Vox y el PP, el infame, mezquino, indigno, despreciable discurso racista y xenófobo --ha dicho--. Porque los moros, los 'sudacas', los 'panchitos', los monos, porque es así que nos llamáis en sus discursos y en sus intervenciones, distinguimos perfectamente quien nos mira desde la supremacía blanca. Contribuye al odio quienes llevan el racismo en su discurso y en su vida".

"PIELES FINAS"

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha pedido la palabra para quejarse de que se había atacado la dignidad de su grupo parlamentario y para instar a Armengol a que "ejerza la labor de moderación" para evitar que se falte el respeto a los demás. También protestó el ponente de Vox, Ignacio Gil Lázaro, remarcando que "el único supremacismo que se conoce es que el practica aquel que es capaz de patear un anciano".

Y desde la bancada de enfrente habló la socialista Begoña Nasarre pidiendo menos "pieles finas" porque, a lo largo de la sesión, al PSOE se le había equiparado con una banda criminal y hasta se le había vinculado con un burdel (caso Tito Berni). Y Teresa Jordà, de ERC, acusó al PP de tener "morro" porque, según recordó, en debates previos a los independentistas se les había tachado de "terroristas"

Tras el 'desahogo' de unos y otros, la presidenta del Congreso ha señalado que le gustaría que sus señorías "guarden el decoro parlamentario" y les ha avisado de que "lo que no es posible es que cada uno solo se queje cuando se siente ofendido y que sigan ofendiendo a los demás".

SE PUEDEN DEFENDER IDEAS CON BUENAS PALABRAS

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que defiendan sus argumentos "con buenas palabras o con palabras no insultantes", ya que "no se necesita ofender a nadie para poder expresar un argumento político".

"Yo no les diré todo lo que he oído esta tarde, pero creo que todos y todas hemos oído insinuaciones, palabras, alusiones a personas, a políticos, a diferentes partidos que no son adecuadas, y no podemos estar constantemente toda la legislatura revisando todos los diarios de sesiones --ha relatado--. Y lo que queda escrito, queda escrito porque se ha dicho en esta Cámara, no por criterio de la presidenta".