Arranca el congreso que hará a Rueda líder del PPdeG con una apelación de Pastor: "La obra de Feijóo no ha terminado"

PONTEVEDRA, 21 (EUROPA PRESS)

El 18º Congreso del PP gallego, que tiene carácter extraordinario y que se celebra este fin de semana en Pontevedra, ha arrancado con la constitución de la mesa del cónclave, que preside la dirigente popular Ana Pastor. De él saldrá elegido este domingo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como jefe de filas de los populares gallegos, dando por cerrada también la sucesión en el partido.

Tras una breve bienvenida del líder local del PP, Rafa Domínguez, ha tomado la palabra Ana Pastor, quien ha tenido palabras de recurdo para Mariano Rajoy, que no ha acudido al congreso. "Un pontevedrés que ha sido siempre el mejor de todos nosotros y del que hemos aprendido tantos", ha reivindicado.

Si Domínguez reivindicó la "unidad" en el marco de un proceso de sucesión, el de Feijóo, que no era fácil, Pastor no ha escatimado en elogios para el líder del PP, al tiempo que ha reconocido el "legado" de Rajoy y Fraga. Pero al tiempo, ha hecho una apelación: la "obra" popular "no ha terminado ni en Galicia ni en España", por lo que ha pedido trabajo.

"Hoy estamos aquí porque la obra de Feijóo no ha terminado; tiene una tarea enorme para que el Gobierno de España esté presidido por un gallego y haya un cambio en España que buena falta nos hace", ha proclamado Pastor, quien también ha destacado a Rueda como "un buen político".

"Alfonso es un hombre que conoce esta tierra como nadie, una buena persona y comprometido con la libertad", ha proclamado, ante el plenario del cónclave.

Previamente habían realizado declaraciones a los medios tanto Pastor como la presidenta del comité organizador del congreso, la lucense Elena Candia, quien ha destacado la relevancia de la participación interna. "Es un día importante para Galicia y España", ha proclamado.

CLAUSURA DE FEIJÓO EL DOMINGO

Un total de 1.500 compromisarios están reunidos en el congreso popular de Pontevedra, que clausurará este domingo Feijóo.

Pero este sábado participan dirigentes estatales. Los primeros en llegar --poco antes del propio Alfonso Rueda--, acompañados del responsable de Organización en Génova y aún secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, han sido el coordinador del partido, Elías Bendodo, y la secretaria general, Cuca Gamarra.