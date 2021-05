Arranca 'Somos abril' con Laura Sánchez y Virginia Troconis demostrando el arte sevillano

MADRID, 21 (CHANCE)

Con todas las medidas de protocolo Covid vigentes, y en un soleado mediodía de mayo, Laura Sánchez y Javier Villa han inaugurado el primero de los encuentros del nuevo proyecto de GO! Eventos: unos almuerzos con sabor feriante que pretenden ofrecer a todos aquellos, tanto sevillanos, como turistas que visiten Sevilla en primavera, la oportunidad de vivir una experiencia gastronómica y cultural repleta de sevillanía.

Para apoyar esta nueva iniciativa turística ha acudido una representación de la Junta de Andalucía, encabezada por Juan Marín Lozano, Vicepresidente y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Rosa María Hernández Fernández, Delegada Territorial de Turismo en Sevilla; María de los Ángeles Muriel Rodríguez, Delegada Territorial de Turismo en Huelva, y Alejandro Romero Romero, Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico.

En palabras de Javier Villa "siempre es una satisfacción crear un nuevo evento, además estamos encantados de contribuir a la dinamización de sectores afectados por la pandemia como es el turismo. Por esto también agradecemos mucho la presencia de la representación empresarial e institucional que hoy nos acompaña"

Además de otros rostros conocidos, hemos podido ver a Virginia Troconis, mujer de Manuel Benitez "El Cordobés" con un espectacular diseño del diseñador José Hidalgo.

Muchas de las asistentes han vestido el tradicional traje de flamenca, ya que es uno de los atractivos de esta acción, pues es un lugar más, como puede ser la Feria de Abril o el Rocío, donde las mujeres pueden lucir el traje regional o un look de inspiración flamenca. "Las mujeres vestidas de flamenca son símbolo de elegancia, y toda mujer andaluza sabe que no en cualquier sitio puede vestir el traje de volantes. Aquí en el Palacio de Dueñas, en sus jardines, en este patio tan espectacular, el traje de flamenca parece que es parte del paisaje, va como anillo al dedo. La moda flamenca es marca Andalucía, es una alegría para mí ver a tantas mujeres con su traje en Somos abril" comenta la directora de GO! Eventos y Comunicación Laura Sánchez.

Para acompañar los postres del menú, servido por el catering Alfonso, un grupo de flamenquito ha amenizado la tarde por sevillanas y rumbas. Terminaba así este primer día de un evento que ha llegado con fuerza para quedarse en la oferta turística de Sevilla en primavera.