Arriaga Asociados denuncia a España ante la Comisión Europea por incumplir la normativas europea sobre pactos novatorios

Afirma que el Tribunal Supremo ha vulnerado la normativa de protección del consumidor

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El despacho de abogados Arriaga Asociados ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra el Estado español al considerar que algunas resoluciones del Tribunal Supremo sobre pactos novatorios de cláusula suelo con renuncia de acciones legales vulneran la normativa europea en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

Para Arriaga Asociados, el Tribunal Supremo incumple la normativa de protección a los consumidores, así como la jurisprudencia emanada de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en sus sentencias dictadas el pasado 6 de noviembre.

Según informa el despacho en un comunicado, el alto tribunal ha dictado varias resoluciones a favor de las entidades bancarias, no aplica adecuadamente el derecho comunitario en materia de defensa de los consumidores y usuarios, vulnerando el principio de primacía del derecho de la unión europea al no respetar la finalidad de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Tampoco cumple con la interpretación que de la misma directiva ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en varias ocasiones ha manifestado la máxima protección al consumidor, tal y como recoge el artículo 38 de la Carta de Derechos de la Unión Europea, señala Arriaga Asociados.

CONTROL DE TRANSPARENCIA Y ABUSIVIDAD

Según explica, el Tribunal Supremo no realiza un examen extenso del control de transparencia y abusividad sobre las cláusulas del contrato de novación, según lo que exige la mencionada directiva y el propio TJUE.

"No tiene en cuenta que a los consumidores no se les entregó documentación previa a la firma del contrato, ni siquiera una copia del mismo, no recibieron información sobre la evolución pasada del índice, no se les informó sobre los efectos económicos y jurídicos del contrato de novación", destaca el comunicado.

Añade que los consumidores "ni mucho menos que no podrían reclamar en un futuro cuantías que ya se le debían en dicho momento, ni cuáles serían, ni que estaban aceptando renunciar a reclamarlas en un futuro. De lo contrario, jamás hubieran aceptado".

Arriaga Asociados defiende que "utiliza todos los instrumentos jurídicos existentes para defender los derechos de los consumidores" y por ello "solicita a la Comisión Europea que intervenga ante el incumplimiento por parte del Tribunal Supremo de la normativa de protección al consumidor".