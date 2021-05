Arrimadas aboga por que los políticos se centren en resolver los problemas de los ciudadanos, no en temas de partido

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha abogado este martes por que los políticos se centren en resolver los problemas de los españoles y no en las "cuestiones internas de los partidos" y lo que le interesa a cada uno de ellos en cada momento.

En declaraciones a los periodistas junto al Congreso de los Diputados, Arrimadas ha afirmado que a los ciudadanos les preocupan asuntos como el paro, si van a poder pagar la hipoteca, si van a poder abrir su negocio, cuándo acabarán las restricciones frente a la pandemia del coronavirus, cuándo les vacunarán y cómo se atajará el "desafío a la integridad territorial de España" en Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos.

Así ha respondido cuando le han preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, que sostiene que el triunfo de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso en las elecciones en la Comunidad de Madrid ha abierto un nuevo ciclo político en España y la legislatura ha entrado "en vía muerta", aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda agotarla.

También se le ha preguntado por los datos de la encuesta publicada este martes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la cual refleja una severa caída del PSOE, que pasa del 31,5 % al 27,9 % de estimación de voto, y un aumento del PP, que se sitúa a solo 4,5 puntos de distancia, mientras que Cs baja al 5,3 %, casi un punto y medio por debajo de su resultado del mes anterior y de los comicios de 2019, estando al filo de perder el grupo parlamentario en el Congreso.

"Creo que tenemos que estar pensando no en lo que interesa a cada partido en cada momento, no en las cuestiones internas de los partidos; tenemos que estar pensando en las cuestiones internas de los hogares de España, a los que no les importa la pelea de dos líderes políticos", ha manifestado.

En este sentido, Arrimadas ha defendido que si todos los políticos centraran sus esfuerzos "en solucionar los problemas y en no generarlos con temas de partido", a España "le iría muchísimo mejor".

Por otro lado, sobre si el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y exdirigente de Cs Ignacio Aguado podría presentarse a las elecciones autonómicas en 2023, tras haber anunciado este martes que dimite de sus cargos en el partido y deja la política, ha dicho que Aguado ha tomado ahora la "decisión personal" de volver "al sector privado".

Mientras que "en otros partidos tienen que aferrarse a los escaños", en Ciudadanos, "por suerte, tenemos una profesión fuera de la política", ha destacado, tras mostrar su agradecimiento a Aguado "por estos seis años de trabajo al frente de Cs en la Comunidad de Madrid y también como vicepresidente del Gobierno" autonómico. Después de que Díaz Ayuso convocase elecciones anticipadas, Aguado comunicó que no concurriría a las primarias para ser el cabeza de lista de la formación naranja y dio su apoyo a Edmundo Bal para que se postulase.

En cualquier caso, Arrimadas ha señalado que Ciudadanos sigue trabajando en la Comunidad de Madrid, "con grandísimos referentes y con una ilusión, que es volver a gobernar" la región dentro de dos años.