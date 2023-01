Arrimadas afea a Sánchez presentarse como "el Robin Hood de Davos" mientras hace políticas que "no son progresistas"

Le acusa de "ahondar" en problemas que, si bien no son nuevos, el Gobierno no ha solucionado por temer "medidas valientes"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reprochado este martes al presidente, Pedro Sánchez, que se presente en el Foro Económico de Davos como "Robin Hood" mientras en España hace políticas que "no son progresistas", ya que, a su juicio, ha abandonado el sistema público de pensiones, la natalidad o la calidad educativa, entre otras cuestiones.

"Cada vez que viene de un Consejo europeo o Davos se le ve bien, pero me pregunto por qué se siente más cómodo fuera de España que dentro, parece el presidente de otro país", ha dicho Arrimadas al jefe del Ejecutivo en el arranque de su intervención en el marco de la comparecencia de Sánchez, que ha acudido al Congreso para abordar las últimas citas europeas y las medidas anticrisis.

Según sostiene la portavoz 'naranja', las políticas de Sánchez "no son progresistas" sino que obedecen a su intención de "aguantar un día más" en La Moncloa. Así, Arrimadas ha echado en cara a Sánchez la situación del sistema público de pensiones o de la sanidad, además de la calidad democrática en España o el independentismo en Cataluña.

De las pensiones, ha acusado a Sánchez de "quebrar" el sistema por "electoralismo" y le ha recordado el aumento en el gasto para cubrirlas. "1.200 millones de euros más al mes que en 2022, cuatro veces más que (el presupuesto) en todo el Ministerio de Ciencia", ha agregado.

Respecto a la sanidad, Arrimadas ha reprochado las "diferencias abismales" entre comunidades autónomas, por lo que ha pedido "recentralizar" las competencias necesarias para garantizar la equidad en los tratamientos, pruebas diagnósticas y recursos, en general.

PEOR CALIDAD DEMOCRÁTICA E INFAMIA EN CATALUÑA

Arrimadas ha continuado asegurando que, con el Gobierno, hay "peor calidad democrática" en España, aludiendo a la modificación del Código Penal para eliminar la sedición y modificar la malversación "para cuatro delincuentes".

También ha acusado a Sánchez de "controlar la Fiscalía como nadie se había atrevido" y de "presionar a los jueces". En Cataluña, por su parte, "se ha normalizado la infamia", según la portavoz 'naranja', que ha aludido así a la situación del independentismo en esta autonomía.

Según Arrimadas, todos estos problemas "no son nuevos" pero el jefe del Ejecutivo "ha ahondado en ellos" porque no ha emprendido "reformas valientes". "Porque no se atreve, y el PP tampoco", ha zanjado.

DE PERFIL EN UCRANIA

En clave más internacional, Arrimadas ha abundado en que el papel de España en Europa que "intenta vender" Sánchez es distinto a la realidad. Ha mencionado que "abandere el liderazgo" respecto a la ayuda proporcionada a Ucrania "cuando siempre se pone de perfil" a la hora de mandar material militar allí.

También se ha preguntado "qué interés tiene" para ayudar a "tapar los atropellos" de Marruecos, por el voto socialista en el Parlamento Europeo contra una resolución sobre la situación de los Derechos Humanos en el reino alauí.