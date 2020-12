Arrimadas afirma que Ciudadanos es "el único partido claramente constitucionalista" al que podrán votar los catalanes

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que la formación naranja es "el único partido claramente constitucionalista" al que podrán votar los catalanes en las elecciones autonómicas de febrero, porque el PSC "quiere un tripartito" con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el PP ha "dejado tirados" a los catalanes cuando ha gobernado España.

"Vamos a ser el único partido claramente constitucionalista", el que será "capaz de frenar al separatismo y no dejar tirados a los catalanes" no nacionalistas, ha asegurado en una entrevista con 'elmundo.es', durante la cual ha lamentado que socialistas y 'populares' no aceptaran la propuesta de Cs de concurrir con una candidatura conjunta a los comicios en Cataluña.

Ese habría sido, a su juicio, "el planteamiento ganador", pero el PSC y el PP han preferido intentar "subir dos escaños" tras los "batacazos" que sufrieron en anteriores elecciones.

MOVILIZAR AL VOTANTE NO NACIONALISTA

Al hilo de esto, ha dicho que para hacer un análisis correcto no se puede mirar únicamente los resultados de 2017, en los que Cs fue la fuerza más votada, con 36 diputados, porque se dieron "unas circunstancias únicas" que no se van a repetir y que generaron una "movilización histórica" del electorado no nacionalista.

Considera que "lo importante no es cuántos escaños saca Ciudadanos o los demás", sino ir más allá de lo conseguido hace tres años y llegar a gobernar, para así frenar la "decadencia política, económica y de seguridad" en la que cree que los partidos independentistas han sumido a Cataluña.

En este contexto, Arrimadas ha destacado que la clave va a ser la participación de los votantes no nacionalistas y que Cs "puede hacer salir a mucha gente de la abstención". "Es el momento de que el constitucionalismo se ilusione", sobre todo ahora que "el separatismo está desfondado, desunido y no le quedan más mentiras que ofrecer", ha subrayado.

EL "ABANDONO" DEL PP Y LAS "BURDAS MENTIRAS" DEL PSC

Según ha indicado, muchos catalanes que han votado al PP o al PSOE tienen una sensación de "indignación" ante el "abandono" que han sentido cuando estos partidos que les tenían que "defender" frente al nacionalismo y no lo hicieron ni cuando gobernaban con mayoría absoluta en el Congreso.

En cuanto al PSC, ha pronosticado que intentará formar un gobierno tripartito junto a Esquerra y Catalunya En Comú, algo que ve "clarísimamente" tras el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC para que este partido apoyase los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre la promesa del candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, de no pactar con partidos que quieran la independencia de Cataluña, la líder de Cs ha comentado que de lo que diga el PSOE hay que creerse "la mitad". Además, ha recordado que el PSC gobierna en la Diputación de Barcelona junto a Junts per Catalunya, y lo ha acusado de "insultar a la gente a la cara con esas mentiras tan burdas".

Por otro lado, ha señalado que el PP, que ahora critica que el PSOE y Unidas Podemos eliminen el carácter vehicular del castellano en el proyecto de ley de educación, cuando estaba en el Gobierno ya "dejaba tirados" a los padres que querían escolarizar sus hijos en castellano y catalán y que tenían que acudir a los tribunales porque la Generalitat no garantizaba ambas lenguas.

Para hacer que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a que un mínimo del 25% de la enseñanza se haga en castellano, Arrimadas ve necesario no solo modificar la 'ley Celaá', sino "activar y reforzar la Alta Inspección de Educación".

En este sentido, ha defendido que el Estado debe "estar presente en todas las comunidades autónomas garantizando los derechos de todos los niños, incluidos los lingüísticos".