Arrimadas afirma que libertad significa empleo digno para los jóvenes, no "encontrarte o no con algún ex" en Madrid

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que lo que entiende por "libertad" es, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid los jóvenes puedan tener un empleo digno, comprarse una casa y formar una familia si lo desean, y no tiene tanto que ver con "encontrarte o no con algún ex" por la calle, como dijo la presidenta autonómica en funciones y candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso.

"Yo creo que poder tener un trabajo digno, comprarse una casa y tener una familia aun siendo joven es más libertad que encontrarte o no encontrarte con algún ex con el que no hayas acabado muy bien", ha señalado durante un acto electoral con jóvenes en un anfiteatro de Las Rozas, en el que también han intervenido el candidato de Cs a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal; el 'número tres' de la lista, César Zafra; y el adjunto autonómico de Jóvenes Cs Madrid.

Arrimadas ha aludido de esta manera a las palabras de Díaz Ayuso en una entrevista radiofónica, en la que declaró que en Madrid "puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más" y eso, que "no ocurre en todas partes", también "es libertad".

La líder de la formación naranja ha repasado algunos de los problemas que afrontan los jóvenes, como la alta tasa de paro, la precariedad laboral y la dificultad para acceder a una vivienda, y ha recordado que Cs propone recuperar en el IRPF la desgravación por el pago de una hipoteca, abono transporte por 30 euros al mes para los jóvenes de entre 26 y 30 años, un cheque de formación y devolver la matrícula universitaria y de formación profesional del curso actual, afectado por las limitaciones impuestas por el coronavirus.

FRENTE A "LOS EXTREMOS", VOTAR POR "LA CONCORDIA"

Arrimadas ha agradecido a los jóvenes presentes en el mitin que, pese a la complicada situación que han experimentado por la pandemia y la crisis, ante las elecciones en Madrid estén "pidiendo concordia en vez de bronca". "Hay esperanza cuando, en medio de esta campaña infame" y de "la lucha de bandos", los jóvenes "también quieren defender el centro político", ha manifestado.

Según ha afirmado, hay otros partidos que "lo único que hacen es alimentar el odio porque saben que una sociedad dividida es una sociedad más débil". Y aunque "canalizan muy bien el cabreo, el enfado y la rabia", estos sentimientos "legítimos" --ha añadido-- no ofrecen "un proyecto de futuro para la Comunidad de Madrid" ni solucionan los problemas de empleo, vivienda o sanidad.

"No permitáis que os dividan, que os etiqueten, que os enfrenten a vuestros amigos, vecinos, familiares y compañeross de trabajo porque os están robando el futuro", ha aconsejado, poniendo el ejemplo de lo que ha sucedido en Cataluña con el nacionalismo.

Arrimadas ha animando a rebelarse contra "las máquinas de hacer enemigos" votando a Ciudadanos en unas elecciones que, a su juicio, "son históricas".

"¿Qué queréis explicarle a vuestros hijos que hicisteis en 2021, que os dejasteis llevar por el cabreo, que os convencieron para meteros en un bando, que os dio pereza ir a votar y os quedasteis en casa, o que cogisteis la papeleta de centro y, con valentía, defendisteis la concordia ante los extremos, el futuro ante los discursos rancios del pasado?", ha preguntado.

La presidenta de Ciudadanos ha apuntado que, según las encuestas electorales, el "pack" del PSOE, Más País y Unidas Podemos, que "quiere subir los impuestos", no va a alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para poder gobernar y que la mejor opción para Madrid es un ejecutivo del PP y Cs.