Arrimadas afirma que el PSC nunca podrá sustituir en Cataluña a Ciudadanos, "siempre firme contra el nacionalismo"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que el PSC nunca podrá sustituir en Cataluña a la formación naranja, que, a diferencia del PSOE, "no tiene corrupción", se ha mostrado "siempre firme contra el nacionalismo" y solo ha aceptado gobernar con partidos "constitucionalistas".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha quitado importancia a las encuestas que dicen que, en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, el PSC podría acabar desplazando a Cs como la principal fuerza no nacionalista en el Parlament.

A su juicio, "siempre hay una campaña de intentar agrandar al PSOE", como cree que ocurrió también antes de los comicios de 2017. Según ha recordado, había muchos sondeos que situaban a ambos partidos igualados en intención de voto, pero al final la formación naranja ganó las elecciones con 36 escaños, frente a los 17 del PSC.

"El PSOE no va a poder sustituir nunca a un partido que no tiene corrupción, que ha sido siempre firme contra el nacionalismo, es un partido de centro y cuando puede gobernar, gobierna con partidos constitucionalistas", ha subrayado.

EVITAR "CUATRO AÑOS MÁS DE 'PROCÉS'" CON EL PSC Y ERC

Arrimadas ha insistido en que si el candidato socialista a presidir la Generalitat, Salvador Illa, puede elegir con quién gobernar, "va a elegir a Esquerra Republicana de Catalunya", y por eso ha animado a los electores a concentrar el voto en Ciudadanos, para que el pacto sea entre Cs y el PSC y que no vuelva a haber un partido independentista en el Govern.

"Es muy importante que no nos resignemos, que no nos quedemos en casa, porque si no, van a ser cuatro años más de 'procés' con un tripartito con ERC", ha defendido la diputada. Así, ha apostado por un "cambio de verdad" en Cataluña con un Ejecutivo liderado por la formación naranja, en lugar de volver a un tripartito de izquierdas que, a su juicio, fue la "semilla" del proceso independentista y "un desastre de gestión económica".

Según ha manifestado, en Ciudadanos tienen "muchísimas ganas de que tanto la pandemia como el 'procés' sean un mal sueño", y por eso ha animado a los catalanes a acudir a las urnas, para dejar atrás "el hastío, el cansancio y el cabreo" por estos dos temas y abrir una nueva etapa.

Arrimadas ha propuesto bajar los impuestos, realizar una auditoría "para que salga todo el gasto improductivo del 'procés'", cerrar "chiringuitos" políticos y destinar el dinero a la educación y la sanidad y poner en marcha un plan de retorno de las empresas que se marcharon. En su opinión, Cataluña "es muy fuerte" y "con un buen gobierno y unas buenas políticas, puede volver a levantarse".