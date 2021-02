Arrimadas asegura que votar al PSC es alargar el 'procés' y dice que Illa busca "repetir" en Cataluña el acuerdo con ERC

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este viernes que votar al PSC en las elecciones catalanas es alargar el 'procés' independentista porque el candidato socialista, Salvador Illa, busca "repetir" en la comunidad autónoma el acuerdo con ERC que el PSOE mantiene en Madrid.

En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, la líder de la formación naranja se ha referido al documento suscrito por los partidos independentistas, en el que se comprometen a no pactar con el PSC, para justificar que los socialistas catalanes pactarían con ellos si fuera necesario.

El vídeo del día Los españoles desconocen las propiedades

nutricionales del agua, según un estudio.

"¿A que no hace falta un documento de los independentistas que diga que no van a pactar con Ciudadanos? Porque nadie se lo imagina. ¿Por qué hacen este documento con el PSC? Porque todos han pactado y pactan con el PSC", ha sostenido Arrimadas, que ha recordado que hay "decenas de pueblos" en que los socialistas gobiernan con ERC, JxCat y la CUP.

En esta línea, Arrimadas ha parafraseado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. "Como dice (Calvo) en campaña algunos mienten y tienen que sobreactuar", ha señalado Arrimadas, que ha recordado que el voto constitucionalista dirigido al PSC puede terminar yendo a ERC.

Así, y tras recordar que en estos comicios "la participación es todo", la presidenta de Cs ha apostado por no hablar tanto "del quien tiene que estar en el gobierno" sino del "qué hay que hacer". "Si Cs está en el gobierno se bajan los impuestos; si no, se subirán. Si estamos en el gobierno se luchará contra la ocupación y se darán ayudas directas a autónomos y a pymes", ha explicado.

NO SE ARREPIENTE DE APOYAR LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, preguntada sobre si su apoyo a la última prórroga del estado de alarma podría perjudicar electoralmente a su partido, Arrimadas se ha reafirmado en su decisión. "Menos mal que votamos a favor, porque sino habrían sido seis meses sin que las CCAA hubieran podido hacer nada contra la pandemia", ha afirmado.

En este contexto, la líder de Cs ha reivindicado la "responsabilidad" de su partido a la hora de dotar de herramientas a las autonomías, sin las cuales no habrían podido tomar "ni una sola medida". Además, a su juicio, este estado de alarma no ha sido "ejercido" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino por los presidentes autonómicos.

"No solo no me arrepiento, sino que creo que hicimos lo correcto", ha insistido Arrimadas, que se ha preguntado "cómo estarían los hospitales" si Ciudadanos hubiese igualado en "irresponsabilidad" a Sánchez.

Por eso, ha lamentado que haya quien piense que la decisión adoptada por Cs perjudica al partido. "Estoy convencida de que hemos salvado muchas vidas dando a los presidentes autonómicos esas herramientas", ha zanjado.