Arrimadas, a sus candidatos en Andalucía a las municipales: "Vosotros vais a ser la red que aguante al partido"

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha planteado este sábado en Sevilla ante candidatos de su partido en Andalucía para las elecciones municipales de mayo de 2023 que "vosotros vais a ser la red que aguante el partido en las elecciones de mayo de 2023", antes de reconocer que "sé que es pediros mucho, que seáis vosotros los que tiréis del carro" en un reconocimiento explícito de la fragilidad de la marca a nivel nacional, aunque ha recordado que "en otros momentos la marca nacional ayudaba mucho".

En un acto de presentación de algunas candidaturas de Cs a las municipales de 2023, donde, entre otros, le han precedido en el uso de la palabra el diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, el alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, Arrimadas ha ofrecido un mensaje de aliento a la tropa con el argumento de que "lo único que tenemos que combatir es un estado de ánimo".

Ha considerado que tienen el aval de la gestión que han desempeñado en instituciones como la Junta de Andalucía, donde ha blandido que se procedió "a darle a Andalucía la vuelta como un calcetín" y proclamar que "no quiero estar con ningún otro grupo de gente, con valientes, gente que en momento dificiles luchan y tiran para adelante".

La líder de Ciudadanos se ha mostrado "convencida de que España puede ser un país mejor" antes de preguntarse si "alguien duda de que Ciudadanos siga siendo imprescindible" para atribuir a este partido contribuciones como "políticas económicas con la cabeza, políticas sociales con el corazón y manos libres y limpias".

Tras recordar que "sé lo que son grandes celebraciones, grandes fiestas, llorar en noches electorales en Andalucía y Cataluña", Arrimadas ha recordado que "en la vida hay momentos difíciles" con casos como que "cualquiera de nosotros supera una enfermedad, un mal momento en el trabajo, años opositando" y colegir que en esos casos "la gente no tira la toalla, la gente tira para adelante" y advertir que el objetivo del resto de partidos políticos es que "en ningún caso quieren que haya papeleta de Ciudadanos en mayo" y presumir de que los candidatos de Cs a las municipales de 2023 "no se venden, no tienen precio".

"LA GENTE QUE NO QUIERE SEGUIR, QUE SE APARTEN, NO MOLESTEN"

Arrimadas, quien ha tenido palabras también para "la gente que no quieren seguir en el proyecto, que se aparten, que no molesten" por cuanto "aquí seguimos los valientes, los convencidos", ha argumentado que "España puede ser un país mejor frenando al nacionalismo" y para ese propósito de alcance nacional ha precisado que "necesitamos estar fuertes para hacerlo" y que a su vez "PP y PSOE no lo van a hacer" después de haber tenido "35 años de oportunidades".

"Somos valientes, honrados, somos liberales, no tenemos precio, estar hoy aquí es lo difícil", ha proseguido afirmando Arrimadas, antes de preguntarse si "de verdad la solución a este Gobierno de Sánchez es que vuelva Rajoy otra vez a decir y hacer lo mismo", convencida de que PP y PSOE no están capacitados para afrontar "la corrupción, la falta de oportunidades, el colapso de la sanidad" porque "tienen las manos atadas, no tienen el tipo de gente que tenemos nosotros".

"No estamos condenados a sufrir al PP y al PSOE", ha reiterado la presidenta de Ciudadanos, quien ha reivindicado "que hemos conseguido cosas imposibles", para recordar seguidamente su historia personal como militante de Ciudadanos porque "con tres escaños en Cataluña me afilié".

Arrimadas ha llamado a "ser decisivos, a volver a relanzar el proyecto liberal", para lo que ha esgrimido como referente sus reuniones con los socios liberales de Cs en Alemania y Países Bajos y recordar que en esos casos han afrontado "situaciones mucho peores", antes de alentar a su formación con un "os prometo que podemos superarlo, no tenemos techo, límites, adelante, a por todas".

Por su parte, el diputado nacional Guillermo Díaz ha mandado un mensaje a "los mercaderes de la política, a los que tientan con traición y compran principios", y les ha dicho "podéis iros con vuestras treinta monedas de plata" porque "esta tribu liberal no se vende".

Díaz ha destacado que los candidatos de Ciudadanos en Andalucía son "los mejores", personas que "entre lo fácil y lo correcto eligen lo correcto, entre venderse al mejor postor, eligen los principios".

El dirigente andaluz ha dicho que "resistir hoy es vencer mañana" y que los candidatos de la formación liberal en Andalucía, "pueden ganar o perder, pueden caerse y volverán a levantarse".

En el acto, que ha contado con la presencia del vicesecretario general Edmundo Bal, y el de organización del partido, Carlos Pérez Nievas, han tomado la palabra también los candidatos de Cs por Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet; la candidata por Granada, Concha Insúa; el candidato por Marbella, Ángel Mora, además de Díaz y de Miguel Moreno.