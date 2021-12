Arrimadas confía en que "el espíritu de Canet" pueda ser "el principio del fin del régimen separatista" en Cataluña

Censura que Aragonès pretenda "segregar" a los alumnos que solicitan educación en castellano y que el Gobierno "no mueva una ceja"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado este viernes convencida de que el caso de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que ha alzado la voz para reivindicar su derecho a recibir un 25% de la educación en castellano, y las noticias de otros padres que reclaman lo mismo en otros punto de la comunidad, pueda convertirse en "el principio del fin del régimen separatista" en Cataluña.

"Le llamaría el espíritu de Canet, esa semilla de libertad que puede ser el principio del fin del régimen separatista", ha señalado Arrimadas durante su intervención ante el Consejo General de Ciudadanos, donde ha aprovechado para felicitar el "aluvión" de familias que, tras el caso de Canet, se ha animado a reclamar también ese 25% de las clases en español, en cumplimiento con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero también para subrayar que Ciudadanos va a seguir siendo "la voz" de esos catalanes que "no quieren asumir el mantra nacionalista" y que se han sentido "defraudados" por los distintos gobiernos nacionales en los últimos años.

Arrimadas ha concedido que el caso de Canet "no es nuevo", puesto que otras familias también sufrieron episodios similares en el pasado, pero sí ha asegurado que "nunca como hasta ahora" un Gobierno había mirado "para otro lado" e incluso había "justificado" este "señalamiento" y "persecución infame", alentada por la Generalitat de Cataluña.

LA "HIPOCRESÍA" DE LOS DIRIGENTES NACIONALISTAS

También ha tenido gruesas palabras para los dirigentes nacionalistas catalanes, a los que ha llamado "hipócritas" por defender la inmersión lingüística para los niños en Cataluña mientras "muchos" llevan a sus hijos a escuelas de élite que tienen sistema multilingüistas.

"Por tanto, contra este cinismo y esta hipocresía lo que hay que hacer es alzar la voz y defender la libertad", ha manifestado Arrimadas, quien ha celebrado que cada vez más familias se estén decidiendo a defender sus derechos en la justicia.

Eso sí, ha lamentado que estas familias se hayan visto "obligadas" a "significarse políticamente" en Cataluña y acudir a los tribunales, "gastando dinero, tiempo y esfuerzos" para reivindicar unos derechos que son "básicos".

En este punto, ha dirigido sus críticas contra el presidente catalán, Pere Aragonés, por volver a "desafiar" al Estado, a la justicia y a la mayoría social de los catalanes anunciando "un auténtico régimen de segregación aún más de los niños que piden sus derechos en Cataluña".

"Es absolutamente indignante --ha proclamado--. No podemos permitir que el socio de Sánchez se dedique a cacarear que va a segregar a los alumnos que han pedido español en sus clases y que el Gobierno español no mueva no una ceja y que a cambio lo que hagan es dar a ERC el premio del juguetito del catalán en Netflix, que va a acabar en el bolsillo de cuatro productoras afines al régimen separatista".

SACA PECHO DEL DE TRABAJO DE CS EN ESTE 2021

Durante su alocución, Arrimadas ha subrayado a los suyos que ahora que se acaba el 2021 Ciudadanos puede "sacar pecho" de haber seguido "luchando por España" y por un proyecto debe seguir continuar siendo la "alternativa", esa fuerza "incómoda" para el nacionalismo. "Estoy más convencida que nunca de la importancia y la necesidad de Ciudadanos porque parece la pena lucha por el partido y por España", ha aseverado.

En concreto, en la reunión de este viernes Ciudadanos ha presentado unos presupuestos "saneados" en los que, según su líder, "las cuentas cuadran". "Si queremos gestionar bien los ayuntamientos, las comunidades y el país, lo primero que tenemos que hacer es ser responsables y prudentes para gestionar nuestro propio partido", ha dicho Arrimadas, para añadir que el partido, "sin un céntimo de deuda con los bancos", puede afrontar el futuro "con tranquilidad".

Además, la presidenta de Cs ha anunciado la creación de una fundación propia, la de "los liberales españoles", y ha elegido a su diputado Guillermo Díaz, portavoz de Sanidad y Cultura en el Congreso, para dirigirla.

Y no ha desaprovechado para dar una vez más la enhorabuena al líder de Cs en Andalucía, Juan maría, por ganar las primarias del partido en esa comunidad y para trasladarle su confianza para que desde el Gobierno autonómico pueda seguir mejorando la vida de ocho millones de andaluces. "El milagro andaluz lleva el sello naranja", ha presumido.