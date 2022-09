Arrimadas considera que Griñán debería "pagar como pagaría cualquier ciudadano español" y rechaza que sea indultado

ALSASUA, 2 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha considerado que el Gobierno de España no debería indultar al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, y ha reivindicado que tendría que "pagar como pagaría cualquier ciudadano español".

"Si han pillado a un socialista corrupto tendrá que pagar como pagaría cualquier ciudadano español. No puede haber indultos del Gobierno para cuando hay colegas de los señores de Podemos, que también delinquen pero también les indultan, o cuando hay delincuentes socialistas a los que ahora parece que vamos a tenerles que poner una estampita de lo buena gente son y rezarles todos de lo maravillosas personas que son. No, son delincuentes condenados por delitos gravísimos, que han participado del mayor escándalo de corrupción de la historia de España y por tanto se merecen que se cumplan las condenas", ha manifestado.

Arrimadas, que así se ha pronunciado este viernes en Alsasua, en respuesta a los medios de comunicación, ha reivindicado que "los ciudadanos necesitamos ver que la ley se cumple para todos". "Lo que no puede ser es que, por que seas socialista y político, puedas delinquir lo que te dé la gana. Una cosa es lo que diga la familia, que ahí no me meto, y otra cosa lo que hace el Gobierno", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que "el Gobierno, a sus socios de Bildu y a los nacionalistas les da privilegios, y a sus compañeros de partido, cuando les trincan prevaricando, encima les sacan de la cárcel o les quitan la condena".

"Que no venga aquí la mano indultadora de Sánchez para ayudar a sus socios, a los que le llevan a la Moncloa o a los que le ayudaron a montar una trama de compra de votos en Andalucía. Que los andaluces sabemos muy bien cómo ha funcionado esa trama de compra de votos, de compra de voluntades, de una red que ha mantenido en el poder 40 años al Partido Socialista", ha subrayado.