Arrimadas cree que los ataques de Sánchez vinculando a Ciudadanos con la ultraderecha muestran "desesperación"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, considera que los ataques del presidente Pedro Sánchez vinculando al partido naranja con la ultraderecha muestran la "desesperación" y la "debilidad" del Gobierno.

En concreto, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles Sánchez arremetió contra Arrimadas asegurando que ha convertido a Ciudadanos en el "triste eco de la ultraderecha".

Este jueves, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Arrimadas ha dicho que "no sabe si reírse" ante estos comentarios y ha destacado que su preguntaba versaba sobre la sanidad y sobre la "chapuza" de la ley del 'Sólo sí es sí', que ha causado la rebaja de condenas a cientos de agresores sexuales desde que entró en vigor.

"Y me contestó eso, no sé qué de la ultraderecha", ha agregado la portavoz parlamentaria, subrayando que "muestra desesperación, debilidad clarísima y que no tiene nada que contestar". A renglón seguido, ha dicho que "llamar ultraderecha a todo el mundo" es "propaganda absolutamente caduca y absurda".