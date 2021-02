Arrimadas no cree que superar el 50% de los votos legitime al independentismo "para hacer nada" pero pide evitarlo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que, en su opinión, el hecho de que los partidos independentisas sumasen juntos más del 50% de los votos en las elecciones de este domingo en Cataluña no los legitimaría "para hacer nada". Aun así, ha llamado a los catalanes no nacionalistas a acudir a las urnas para evitar que eso ocurra.

En declaraciones a esRadio, recogidas por Europa Press, a Arrimadas le han preguntado si cree que esos partidos reanudarán su proyecto separatista si ganan los comicios aunque la participación sea muy baja, y su respuesta ha sido que "todo dato que el independentismo pueda utilizar lo va a utilizar", ya que a veces incluso usan "datos que no son ciertos".

Por ello, "no nos la juguemos a quedarnos en casa para que el independentismo supere el 50% de los votos, que no significaría absolutamente nada real ni les legitimaría para hacer nada, pero todos los catalanes sabemos que sí que lo utilizarían", ha añadido.

"USAN NUESTRA ABSTENCIÓN PARA DECIR QUE NO EXISTIMOS"

La líder de Cs ha transmitido a los votantes "constitucionalistas" la importancia de "no tirar la toalla" y ser conscientes de que tienen en su mano la posibilidad de sacar al nacionalismo del Govern si van a votar masivamente como en las elecciones de 2017.

"El independentismo se basa siempre en nuestra abstención para decir que no estamos, que no existimos y que no somos Cataluña. Votar es la única acción para conseguir que se acabe esta pesadilla", ha subrayado.

Además, ha defendido que "el único voto fiable y que no engaña" dentro del espacio no nacionalista es el de Ciudadanos, ya que "votar al PSC es saber que normalmente acaba pactadno con Esquerra" Republicana de Catalunya. Asimismo, ha señalado las diferencias en las medidas que proponen uno y otro partido en cuestiones como los impuestos, la escuela concertada, la política lingüística o la 'okupación'.

NO DEJAR QUE SE IDENTIFIQUE AL CONSTITUCIONALISMO SOLO CON VOX

Respecto a la posibilidad de que este domingo Vox obtenga un resultado mejor que el de Cs --además de superar al PP--, Arrimadas ha dicho que no lo teme. A continuación, ha acusado a los separatistas de querer "identificar al constitucionalismo o al no independentismo solo con un partido, que es Vox".

Para que no lo puedan hacer, cree que es importante que la formación naranja reciba un amplio respaldo en las urnas, porque es, según ha afirmado, "el único partido que nunca ha defraudado ni ha hecho un pacto con el nacionalismo", al contrario que el PSOE y el PP, y que puede "frenar al independentismo y hacer un gobierno constitucionalista" en Cataluña.

"Con nosotros están muy incómodos porque somos un partido claramente constitucionalista pero, a la vez, un partido moderno, de centro, limpio y que gobierna en otras comunidades autónomas"; por lo tanto, "es muy difícil criminalizar al constitucionalismo si se identifica con Ciudadanos", ha manifestado.

Por último, Arrimadas ha lamentado que ni los socialistas ni los 'populares' quisieran concurrir a estos comicios en una candidatura conjunta con Cs, pues cree que si hubiesen aceptado esa fórmula en vez de "pensar en sus intereses", vencerían "clarísimamente", sobre todo porque el independentismo ahora está "roto y desmovilizado".

Aun así, ha garantizado que si se consigue una mayoría parlamentaria no independentista, la formación naranja se sentará a hablar con los demás partidos de este bloque y no se levantará de la mesa hasta que no haya un acuerdo para formar gobierno.