Arrimadas critica la postura "cómoda" de PP y Vox y dice que Cs no mirará "cómo se destroza España"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado este martes la postura "cómoda" que, a su juicio, han adoptado el PP y Vox durante la crisis del coronavirus y ha defendido la posición de la formación naranja, que ha negociado con el Gobierno para obtener "medidas buenas" para los españoles en vez de quedarse mirando "cómo se destroza España" con la expectativa de ganar las próximas elecciones.

"A mí nadie me podrá decir que yo, durante la pandemia, me quedé cómodamente en un sillón mirando cómo se destrozaba España y esperando que ya me votarán a mí en las próximas elecciones, que creo que es lo que están haciendo otros, desgraciadamente", ha declarado en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press.

Según Arrimadas, "lo cómodo" desde la oposición es limitarse a criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, presentar enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado sin conseguir "absolutamente nada" a cambio y no apoyar el estado de alarma en el Congreso aunque sea "necesario para salvar vidas" en la lucha contra la pandemia.

ESPAÑA NO NECESITA "FRENTISMO"

Frente a esta actitud del PP y Vox, que "gritan mucho y no consiguen nada", ha reivindicado el trabajo de Cs y el diálogo con el Gobierno que permitirá "ahorrar muchos euros de impuestos a millones de familias" en los Presupuestos de 2021, al ser aceptadas en el proyecto de ley las condiciones que puso para no presentar una enmienda a la totalidad.

"Creo que eso es lo que necesita España, no el frentismo y la polarización, que lo único que hacen es blindar al bloque Frankenstein", ha argumentado en alusión a la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno.

A su modo de ver, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "necesita una España rota por la mitad" para que una de las mitades "se vea reflejada en el proyecto de Sánchez e Iglesias" y así ellos "se mantengan en el poder".

La presidenta de Ciudadanos ha dicho que si ella se hubiera metido en política para "hacer lo cómodo", estaría "haciendo lo mismo que el PP y Vox". Sin embargo, no estaría tranquila viendo cómo quienes gobiernan "suben los impuestos" y "lo destrozan todo" y sin plantear una vía alternativa a Sánchez para que pacte los Presupuestos con Cs en vez de con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con EH Bildu, ha añadido.

El vídeo del día Médicos reclaman que se anule el RD 29/2020 y más plazas MIR

CIUDADANOS ES "INCOMPATIBLE" CON ERC Y BILDU

En este sentido, ha insistido en que el jefe del Ejecutivo tendrá que elegir si quiere "la vía moderada" que le ofrece el partido naranja o si prefiera "la vía radical" de las formaciones independentistas.

Tras reiterar que una opción es "incompatible" con la otra, se ha mostrado convencida de que si el Gobierno acepta las exigencias de Cs para apoyar los PGE --entre ellas, no eliminar del proyecto de ley de educación el castellano como lengua vehicular en las escuelas con otro idioma cooficial--, ERC y Bildu "no votarán a favor de los Presupuestos".

Según ha señalado, a Sánchez "le ha llegado la hora de la verdad" y tendrá que escoger una de las dos vías, y si al final pacta con los partidos separatistas, Ciudadanos habrá logrado mostrar a los españoles que lo hace "porque quiere, no porque no tenga otra opción". Lo que epera es que, en esa disyuntiva, escuche a quienes dentro del PSOE y del Gobierno "prefieren pactar con Cs".

EL "SENTIDO DE ESTADO" IMPLICA RIESGOS

Arrimadas cree "sinceramente" que Cs está "haciendo lo correcto" al actuar con "sentido de Estado", aunque eso implique "riesgos y dificultad" para el partido, y sostiene que ahora no está pensando en cómo podría afectarles electoralmente.

Además, considera que los españoles agradecen esa forma de hacer política, que rechaza "las peleas del bipartidismo" y piensa que "para aplacar al nacionalismo hay que tender puentes" entre las fuerzas "moderadas".

Respecto a la pretensión del Ejecutivo de modificar el Código Penal para redefinir la sedición --que implicaría una rebaja de las penas por este delito por el que fueron condenados los líderes del proceso independentista en Cataluña--, ha afirmado que si esa reforma se lleva el Congreso, Ciudadanos se opondrá "de manera frontal".

Tras rechazar la cuestión del castellano en la 'ley Celaá', "vamos a estar enfrente" de "todas las demás barbaridades que vengan", ha recalcado, si bien no ha dicho que vayan a vincular la reforma del delito de sedición con los Presupuestos, indicando que el objetivo de negociarlos es "mejorar la vida de la gente".