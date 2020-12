Arrimadas (Cs): Si se retrasan las elecciones que sea "por la pandemia y no por temas políticos"

Cree que el PSC "intentará un tripartito" con ERC tras las elecciones catalanas

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido que en caso de que se retrasen las elecciones en Catalunya "sea por estar de pandemia y por temas políticos", y ha reclamado un acuerdo con todas las formaciones políticas para fijar unos criterios técnicos sanitarios y que se establezca una fecha nueva.

"En Cs somos muy responsables. Si se tienen que atrasar las elecciones debe ser por la pandemia, no por las encuestas o por la guerra fría entre JxCat y ERC", ha afirmado la líder naranja en una entrevista este martes en Cataluña Ràdio recogida por Europa Press, quien además ha criticado que aún no se hayan acordado estos criterios y que es el Govern quien tiene en su mano hacerlo.

Ha calificado de negativa la gestión del Govern durante esta legislatura y de la pandemia, porque cree que "se ha centrado en un grupo de personas: los líderes del proceso, para ellas ha trabajado cada día".

TRIPARTITO

Arrimadas ha asegurado que el PSC "intentará un tripartito" con ERC tras las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, y ha afirmado que un tripartito liderado por los republicanos será la garantía de que el proceso independentista continuará.

"Hay que revertir esta situación", ha reclamado, y ha reprochado que los socialistas gobiernan en la Diputación de Barcelona con JxCat, por lo que considera que si hacen eso, también harán un tripartito para la Generalitat.

La líder de Cs ha dicho que teme que haya una desmovilización del voto constitucionalista en Catalunya y que su reto para estos comicios es evitarlo: "Llamo a una participación alta para tener un gobierno que gestione".

Preguntada por el rechazo de PP y PSC para concurrir con Cs a las elecciones, Arrimadas ha sostenido que "son temas de partidos", y ha defendido que pensar en el corto plazo no es bueno para Cataluña y que lo hacen porque Cs tuvo una victoria muy grande en las últimas elecciones y ellos es probable que tengan un pequeño crecimiento, en sus palabras.

PGE CON ERC Y BILDU

Arrimadas ha indicado que la pandemia requiere una tregua política, pero considera que no se ha producido, y ha asegurado que Cs ha conseguido pactar cosas con el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha criticado que los hayan pactado con ERC y EH Bildu: "Sánchez reconoció que habíamos conseguido cosas, estamos orgullosos de hacer política útil".

Sobre el exlíder de Cs Albert Rivera, Arrimadas ha dicho que no ha hecho críticas a la nueva dirección del partido, ha pedido que no se asuma "ese mantra" de que les critica, y ha añadido que tienen una buena relación y que Rivera ha dejado la vida política pero no ha dejado de tener opinión.

"Ha dejado la política, no creo que tenga ninguna intención de hacer campaña", ha explicado al ser preguntada por la posible participación de Rivera en la campaña electoral catalana.