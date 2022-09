Arrimadas (Cs) sobre Sánchez y Feijóo tras el cara a cara: "Representan proyectos de pasado"

Carrizosa dice que PP firmará la condena de los plenos del 6 y 7 de septiembre y que PSC lo está valorando

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha sostenido este miércoles que el cara a cara en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evidenció que los dos "representan proyectos de pasado".

"Ni Sánchez ni Feijóo representan un proyecto de futuro para los españoles", ha criticado en declaraciones a los medios en Barcelona junto al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y la concejal de Cs Luz Guilarte.

Arrimadas ha asegurado que del cara a cara en el Senado no salió nada positivo para los españoles, en sus palabras, y que "podría haber sido el debate de 2008 y de 1998 del PP y el PSOE echándose lo mismo en cara".

También ha mantenido que ni PP ni PSOE han sido capaces de llegar a acuerdos en temas importantes y, frente a ello, ha reivindicado el proyecto "moderno, reformista y liberal" de Cs.

Preguntada por la división entre los socios de Govern de ERC y Junts sobre la manifestación de la Diada, ha contestado: "Otra pelea más escenificada para ver quién es el líder del separatismo no me interesa en absoluto. Lo que yo sé es que siempre están unidos para destrozar a Cataluña".

Por su parte, Carrizosa ha explicado que el PP ha aceptado firmar la declaración de "condena" de los plenos del 6 y el 7 de septiembre que Cs hizo llegar este martes a los grupos que se opusieron en 2017 a las leyes de desconexión, coincidiendo con el quinto aniversario de su aprobación.

Según ha relatado, el líder del PSC, Salvador Illa, le ha pedido que se lo deje pensar, mientras que la líder de los comuns, Jéssica Albiach, "ni se ha dignado a contestar" tras 24 horas.

Carrizosa ha detallado que no han remitido el escrito a Vox porque optaron por hacer llegar la declaración a las fuerzas que tenían representación en el Parlament en 2017, y ha advertido de que si los otros partidos no lo firman, la iniciativa "ya no saldrá".