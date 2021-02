Arrimadas (Cs) urge a constitucionalistas a votar: "Si no harán como si no existiéramos"

Arrimadas asistirá con otros miembros de Cs a la manifestación de Jusapol

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha hecho un llamamiento al constitucionalismo para que vaya a votar el domingo: "Si no los independentistas dirán que no existimos y harán como si no existiéramos durante cuatro años" en el Govern.

En unas declaraciones a los periodistas en Barcelona, Arrimadas ha criticado que el "independentismo quiere que los constitucionalistas se queden en casa", por lo que la líder de Cs llama al votante no independentista a salir a votar.

Sobre el debate de este jueves en LaSexta, ha considerado que el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, "brilló con luz propia, con una luz de esperanza, entre tanta confrontación, tanto inmovilismo, y tanto partido independentista, 'el procés', el tripartito, tanta corrupción y tanto fango".

Para Arrimadas, tras el 14F los partidos constitucionalistas deben poder llevar a un acuerdo de Govern amplio --en sus palabras-- y llama a abrir una nueva etapa: "Nos merecemos en Cataluña un nuevo Govern, un nuevo tiempo, dejar atrás el 'procés' y que no nos den el cambiazo por un tripartito".

VOTO POR CORREO

Arrimadas ha acudido este viernes a la Oficina Central de Correos de Barcelona para depositar su voto por correo, con el objetivo de garantizar el distanciamiento social sin tener que ir presencialmente a un colegio electoral el domingo.

Ha animado a los ciudadanos a que, si no tienen claro ir al colegio electoral el 14F, pueden hacer el voto por correo e insiste en que este viernes es el último día para depositar esta modalidad: "A todos los que han solicitado el voto por correo, que no se les pase ir hoy a votar para que no se pierda ningún voto".

MANIFESTACIÓN JUSAPOL

Después de depositar su voto por correo, Arrimadas asistirá a la concentración organizada por Jusapol, Jupol y Jucil en la plaza Sant Jaume de Barcelona de reivindicación de la equiparación salarial en los cuerpos policiales.

Preguntada por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de prohibir una manifestación en apoyo al rapero Pablo Hasel y permitir la manifestación convocada por sindicatos policiales, Arrimadas ha dicho que ellos "respetan las decisiones" de la Junta Electoral Central y que si se puede celebrar, acudirán.

A la manifestación también asistirán, junto a Arrimadas, el candidato número 3 de Cs por Barcelona, Nacho Martín Blanco, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, y el diputado de Cs en el Congreso, Miguel Gutiérrez.