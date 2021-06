Arrimadas cuestiona la palabra de Junqueras y dice que Sánchez "venderá" a los españoles si le indulta

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cuestionado la palabra del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "venderá" a los españoles "por un plato de lentejas" si le indulta porque "un día" diga que renuncia a conseguir la independencia de Cataluña por la vía unilateral.

"Si lo único que ha podido sacar Sánchez después de darles todo es que en una carta un día digan esto, es que nos ha vendido por un plato de lentejas", ha declarado Arrimadas a los periodistas ante el Tribunal de Cuentas, donde Cs ha presentado una denuncia contra la ayuda pública concedida a la aerolínea Plus Ultra.

En una carta publicada por el diario 'Ara' y por La Sexta, Junqueras sostiene que los indultos a los condenados por el proceso separatista de 2017 podrían "aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana", aunque preferiría una amnistía para acabar con la "persecucióin judicial". Además, reitera que no es viable ni deseable que el independentismo retome el camino de la unilateralidad y apuesta por un referéndum pactado con el Ejecutivo central.

Sin embargo, Arrimadas considera que esto es la palabra de "un delincuente condenado que va a decir lo que sea en este cuarto de hora para que les den el indulto y puedan volver a hacer lo que quieren volver a hacer, que es destrozar otra vez Cataluña como ya hicieron en 2017".

Asimismo, se ha preguntado por qué hay que "dar privilegios a los políticos", perdonándoles las penas que les impuso el Tribunal Supremo por impulsar el referéndum ilegal y la declaración de independencia, mientras los ciudadanos "tienen multa" si no pagan a tiempo un impuesto y no se les retira porque "digan un día 'ya no lo vamos a volver a hacer'".

"¿Y con estos señores pretendemos que Pedro Sánchez diga que aquí no ha pasado nada?", ha planteado, convencida de que el objetivo del presidente del Gobierno y líder de PSOE es indultar a los presos del 'procés' para asegurarse el apoyo de ERC y otros partidos nacionalistas en el Congreso y, así, "mantenerse en Moncloa".

Para ello, "va a hacer lo que sea, incluso haciendo lo contrario de lo que él y sus palmeros decían hace dos años", ha advertido tras recordar cómo, en 2019, Sánchez descartó esos indultos, prometió traer detenido a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que fuera juzgado y propuso tipificar como delito la celebración de referéndums ilegales.