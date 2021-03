Arrimadas cuestiona a Sánchez las ayudas a Plus Ultra y el presidente garantiza un buen reparto de los fondos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cuestionado este miércoles el sistema establecido por el Gobierno para el reparto de los fondos europeos y ha pedido aclaraciones a Pedro Sánchez sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a lo que el presidente ha respondido que la distribución de las ayudas europeas se hará de manera transparente y ejemplar y aplicando los controles necesarios.

"Transparencia, ejemplaridad, eficacia y transformación, renovación y modernización de nuestra economía. Recuperación, en definitiva. Y todo ello con los controles debidos a una gran democracia como es la democracia española", ha declarado Sánchez en el Pleno del Congreso durante la sesión de control.

El vídeo del día Las pernoctaciones hoteleras profundizan su caída hasta el 86,5%

Arrimadas ha criticado el decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos que España recibirá para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus porque, según ha dicho, "les blinda para repartirse los fondos desde Moncloa con total discrecionalidad, sin transparencia y sin una agencia independiente de evaluación".

Lo que espera la presidenta de la formación naranja es que el "modus operandi" para repartir ese dinero no sea el mismo que ha aplicado el Ejecutivo al dar 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea que opera solo cuatro rutas. "¿Quién está detrás de esta empresa?", ha preguntado a Sánchez, exigiendo saber "qué hay detrás de esta operación que no tiene ni pies ni cabeza".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)