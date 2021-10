Arrimadas define a España como uno de los mejores países para ser mujer pero al que le queda "mucho por avanzar"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha destacado que España es "uno de los mejores países para ser mujer" aunque, ha añadido, "todavía le queda mucho por avanzar" porque existe "discriminación y desigualdad".

Así se ha expresado la presidenta de Cs en el encuentro 'Mujeres al Frente' que ha tenido lugar en Casa América de Madrid este miércoles y en el que ha estado también presente la periodista y refugiada afgana, Khadija Amin; la activista, investigadora y refugiada afgana, Massouda Kohistani; la Fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Nieto; y la Directora de la División de Asociaciones y Colaboración con la ONU, Marcela Villarreal.

Arrimadas ha asegurado que las mujeres "tenemos mucha suerte de haber nacido en España", respondiendo así a las declaraciones que hizo la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando equiparó la situación que tienen algunas mujeres en España con la situación de las mujeres en Afganistán.

No obstante, ha remarcado que pese a ser uno de los mejores países para nacer mujer, todavía España tiene que "luchar contra el negacionismo porque hay discriminación y desigualdad". "No podemos negar ninguna de las dos cosas porque ambas representan nuestro país, es decir, una sociedad muy libre, uno de los mejores países para ser mujer, pero también una conciencia colectiva a la que todavía le queda mucho por avanzar", ha añadido.

SEGUIR TRABAJANDO POR LA LIBERTAD

En la misma línea, la líder de la formación naranja ha destacado la labor de España durante la evacuación de la población afgana al tiempo que se ha comprometido a seguir trabajando para que las mujeres que vivan en estos países consigan sus libertades y derechos.

"Las mujeres que vivimos en estos países no podemos descansar mientras haya mujeres en el mundo que no tengan las libertades y los derechos a los que aspiramos todas", ha reivindicado Arrimadas, según recoge una nota de prensa del partido.

Por su parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha explicado que este proyecto pretende ser un altavoz para millones de mujeres en el mundo que luchan por la libertad y ha subrayado que defender los derechos de la mujer es "defender las democracias liberales".

"Nos encontramos con mujeres iraníes que defienden poder elegir llevar o no llevar velo, castigadas a más de 30 años de cárcel. También en Nicaragua, contra la represión de Ortega, cuando me reúno con las asociaciones de prisioneros son las mujeres y las madres las que están al frente. Igualmente, en Cuba, donde no hay ninguna legislación que reconozca que existe la violencia de género", ha expuesto.

"LO TUVE QUE QUEMAR TODO"

Durante este acto también ha intervenido la refugiada afgana, activista política y social y escritora, Massouda Kohistani, que ha contado que con la llegada de los talibanes a Afganistán tuvo que quemar todo. "Cuando entraron en Kabul me plantée qué hacer con mis libros, mis documentos. Lo tuve que quemar todo. Pero hoy estoy aquí, soy activista y no sé estar callada", ha manifestado.

En la misma línea se ha expresado la periodista y también refugiada afgana Khadija Amin, que ha explicado la persecución y asesinato de periodistas en su país natal y, en especial, de las mujeres, que no pueden trabajar.

"El régimen busca silenciar a los periodistas, que no se sepa el nivel de criminalidad que hay en Afganistán. Todos los días recibo mensajes de mis colegas, que nos piden que luchemos por ellos. Necesitamos ayuda", ha insistido.