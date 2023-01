Arrimadas deja la presidencia de Cs: Guasp y Vázquez pilotarán el partido por una travesía en el desierto hasta mayo

La ya exlíder de Ciudadanos Inés Arrimadas se ha despedido este sábado como presidenta de la formación con un discurso en el que ha asumido los errores que haya podido cometer en sus casi tres años al frente del partido y ha asegurado que "jamás" se le pasó por la cabeza sentirse más importante que la formación 'naranja'.

"Este partido es tan importante para España que es mucho más importante que nosotros", ha proclamado en su intervención en la Asamblea Extraordinaria, la diputada y portavoz 'naranja' en el Congreso.

Durante el sábado y el domingo, Ciudadanos celebra en el madrileño complejo Duques de Pastrana su VI Asamblea General, una cita con la que dará por terminado su proceso de refundación y con la que pretende cerrar las heridas abiertas dentro del partido en las últimas semanas a cuenta de la elección de la nueva dirección.

De hecho, Arrimadas lamentó que la actitud del partido en los últimos tiempos ha impedido cumplir con el objetivo real de un partido liberal, de centro y reformista, que trata de diferenciarse de las batallas internas que viven con asiduidad los partidos clásicos. No se puede luchar contra el "cainismo", dijo, cuando en el seno de la formación "se mata a Abel todas las semanas". "Nuestro peor enemigo siempre hemos sido nosotros mismos", zanjó Arrimadas durante su despedida, con Bal en primera fila.

El futuro de Arrimadas, no obstante, sigue muy vivo en el seno de Ciudadanos. Tal y como remarcó este viernes Patricia Guasp durante su primera rueda de prensa como nueva líder del partido, Arrimadas seguirá pilotando el grupo parlamentario en el Congreso. "No hay mayor orgullo para mí", dijo la ex líder sobre este "encargo". Una decisión que permite a la ya ex presidenta permanecer en el foco mediático y que, en cualquier caso, enquista el problema en el núcleo del grupo de diputados, ya que siete de los nueve parlamentarios optó en las primarias por el proyecto de Edmundo Bal.

De hecho, el abogado del Estado reclamó en diversos momentos de la campaña interna la necesidad de que Arrimadas diera un paso al lado y permitiera una renovación en la delegación liberal en la Cámara Baja. No será finalmente así, sino que la nueva Ejecutiva, según admitió la propia Guasp este sábado en una entrevista concedida en El País, decidirá este lunes si Bal permanece en el Congreso para lo que resta de legislatura.

El PP a la espera que finalice el Congreso

Eso será, en todo caso, después de que Ciudadanos cierre este fin de semana su refundación con una Asamblea extraordinaria que tiene el gran reto, según admiten desde el corazón del partido, de "recoser" las divergencias surgidas a lo largo de la campaña. Este domingo, Patricia Guasp y Adrián Vázquez estarán arropados no sólo por los más de 500 participantes en el congreso, sino también por dos importantes dirigentes del liberalismo europeo: Timmy Dooley, co-presidente de ALDE, y Stéphane Séjourné, presidente del grupo Renew Europe.