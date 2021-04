Arrimadas destaca los buenos datos de empleo de Madrid y anima a reconocer en las urnas la gestión económica de Cs

Cree que muchos madrileños que rechazan la "escalada de violencia e insultos" querrán que Ciudadanos esté en el Gobierno regional

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha celebrado que Madrid sea una de las tres comunidades autónomas que generaron empleo en el primer trimestre de 2021 y ha animado a los madrileños a votar a la formación naranja el próximo 4 de mayo para reconocer en las urnas su gestión en la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y hacer posible que reedite el Gobierno de coalición con el PP.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro bajó en España en 65.800 personas en ese periodo respecto al trimestre anterior, pero se destruyeron 137.500 puestos de trabajo (-0,7%).

En nueve comunidades autónomas aumentó el paro y todas las regiones destruyeron empleo, salvo Madrid --que fue la que más empleo creó, 40.400 puestos--, Cataluña y Cantabria, y Madrid fue también la que más redujo el número de desempleados, concretamente en 50.300, un 10,5%.

Los de la Comunidad de Madrid son "los mejores datos de España" y "podrían ser mejores si los presupuestos, que ya estaban negociados" entre el PP y Cs y que incluían ayudas para empresas, comerciantes y hosteleros frente a la crisis del coronavirus, "se hubieran puesto en marcha", ha señalado Arrimadas en una rueda de prensa en la sede de la formación naranja.

Tras reivindicar "el modelo de éxito" que aplicó Manuel Giménez, de Ciudadanos, en la Consejería, ha afirmado que su partido tiene "muchas ganas" de volver a constituir el Ejecutivo que compartió con el PP durante los dos últimos años y que se pongan en marcha los presupuestos que acordaron.

"Lo lógico es seguir con este modelo, y nadie que defienda la gestión económica de la Comunidad de Madrid puede defender que se saque del Gobierno al partido que la ha hecho posible", ha defendido. Por tanto, "a quien le guste" esa gestión, "que vote a Ciudadanos", ha añadido.

UN GOBIERNO "MODERADO" CON Cs O UN "EXPERIMENTO" CON VOX

Arrimadas ha indicado que, "por suerte", el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos "no van a gobernar Madrid", según las encuestas electorales, porque la gestión del PP y Cs "ha sido buena".

Por ello, considera que el "dilema" para el 4 de mayo es si se podrá repetir ese Gobierno "moderado, limpio, de éxito" y que "mira al futuro" o si la presidenta autonómica en funciones y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, "va a hacer un experimento" eligiendo como socio a Vox, un partido que "cuestiona el matrimonio igualitario, el aborto o la eutanasia y que quiere imponer el pin parental" en los colegios.

Además, cree que esta segunda opción es la que prefiere el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, porque tendría "mucho más donde atacar" si enfrente tuviera a Rocío Monasterio, de Vox, que si hubiera un Ejecutivo con Ciudadanos y con Edmundo Bal dentro, que abordase cuestiones como la igualdad, el cambio climático o la corrupción.

Aunque muchas encuestas pronostican que la formación naranja no alcanzará el 5% de los votos y, por tanto, se quedará sin representación parlamentaria, su presidenta se ha mostrado convencida de que van a entrar en la Asamblea de Madrid y de que van a gobernar porque, "al final, los moderados irán a votar" y se superará "el reto de la polarización".

"Detecto muchas ganas de volver a los bandos, de mantener este bibloquismo", pero "los que estamos en Cs sabemos lo que es luchar, defender la concordia, la convivencia, el centro político, el liberalismo, la moderación y la sensatez", ha manifestado.

A su juicio, "va a haber muchos madrileños que, con esta escalada de violencia y de insultos, abran los ojos y se den cuenta de lo importante que es que Cs esté en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y aporte sensatez y cordura".

PIDE A SÁNCHEZ REFORMAS CONSENSUADAS CON LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Arrimadas ha afirmado que para mejorar los datos de empleo en España será clave el uso de los fondos europeos que se van a recibir frente a la crisis del coronavirus y las reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez debe presentar a la Comisión Europea.

Sobre las reformas, ha reclamado al Ejecutivo "más transparencia", ya que no se conoce el detalle de las mismas y se ha pospuesto la presentación de algunas que "son urgentes", y también que sean "estructurales", no simplemente "cosméticas", que se consensúen con la oposición en el Congreso y "que piensen en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones".

Desde su punto de vista, en España se necesitan reformas "ambiciosas" en el ámbito educativo, laboral, de las pensiones y la Administración Pública, y no cree que valgan la 'ley Celaá', el acuerdo con Bildu para derogar el modelo laboral que aprobó el PP o las "ocurrencias" del ministro José Luis Escrivá sobre el sistema de pensiones.