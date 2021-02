Arrimadas dice que ahora está pensando en la pandemia, no en "cómo perjudicar a otros partidos" como hace el PP

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que su prioridad ahora es combatir la crisis del coronavirus y que no está pensando en "cómo perjudicar a otros partidos" como, a su juicio, hace el PP con la formación naranja.

"Están muriendo 500 personas al día y se están arruinando muchísimas familias y autónomos. No estoy en mirar a los otros partidos a ver cómo les fastidio, estoy en ver cómo soluciono problemas", ha declarado en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por la intención del PP de atraer a más dirigentes de Cs tras el fichaje de Lorena Roldán en Cataluña.

En este sentido, ha asegurado que los "enemigos" de Ciudadanos "no son el PP o el PSOE" y por eso no se dedica a idear "estrategias para perjudicar a otros partidos", sino que se centra en atajar el paro, la corrupción, la mala gestión o la falta de oportunidades.

NO HA HABLADO CON CASADO DE LA OPA HOSTIL CONTRA Cs

Arrimadas ha indicado que el PP y Cs tienen una comunicación fluida porque comparten gobierno en cuatro comunidades autónomas, pero ha admitido que no ha tratado con el líder de los 'populares', Pablo Casado, el tema de la llamada OPA hostil contra la formación naranja. "No he hablado con él de eso", ha comentado.

Respecto a la posibilidad de que dirigentes de Ciudadanos como los vicepresidentes de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y del Gobierno de Castilla y León, Francisco Igea, acaben cambiando de partido, ha dicho: "Estoy convencida de que Paco, Juan y yo no estamos pensando a ver cuál es el próximo partido en el que vamos a estar".

En su opinión, ambos están centrados en sus responsabilidades y "dándolo todo" gestionando los problemas generados por la pandemia en sus respectivas comunidades autónomas.

Por otro lado, Arrimadas ha subrayado que "el centro político ha venido para quedarse" y que "el único partido" que puede representar ese espacio en España es Cs.

Por ello, ha defendido que quienes quieran votar al PP o al PSOE, lo hagan, y que quienes prefieran votar a "un partido de centro, libre de corrupción" que "no quiere trincheras" y apuesta por alcanzar acuerdos a su izquierda y a su derecha, también puedan hacerlo.

DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA AYUSO

En relación con la Comunidad de Madrid, donde el PP y Cs gobiernan juntos, ha vuelto a descartar una moción de censura contra la presidenta autonómica, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. "A quien se le ocurra ahora presentar una moción de censura se va a encontrar con nuestro voto idéntico al que le hicimos a Vox cuando presentó una moción de censura en plena segunda ola" de la pandemia, ha manifestado sobre el intento de Vox por echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Arrimadas se ha preguntado "a quién se le ocurre pensar en estos juegos cuando se están muriendo 500 españoles al día" por el Covid-19, y también ha rechazado que Ciudadanos apoye una moción de censura contra Díaz Ayuso cuando pase esta tercera ola de contagios.

"No está ese escenario abierto para nada. ¿Podemos centrarnos en que los que estén en los gobiernos gestionen bien y corrijan errores, en vez de estar pensando en cómo llegar al poder los partidos que no están en el poder?", ha planteado.