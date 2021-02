Arrimadas dice que si hacen falta "restricciones salvajes", los negocios obligados a cerrar deben recibir ayudas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que si hacen falta "restricciones salvajes", como cree que se requiere actualmente para frenar el incremento de casos de coronavirus, el Gobierno debe ofrecer ayudas directas a los negocios a los que se obligue a cerrar.

"Restricciones salvajes, porque se necesitan en muchos casos, sin ayudas directas es una ruina para España, y nos quedan meses de pandemia", ha advertido en una entrevista en la Sexta, recogida por Europa Press.

En su opinión, este "no es un escenario idílico", sino que se trata de "elegir entre Guatemala y guatepeor" y, ante la necesidad de seguir aplicando medidas sanitarias porque "la situación es dramática", se ha preguntado cuánto tiempo van a aguantar muchas pymes y autónomos que llevan un año en una situación complicada. "Hay que salvar vidas y empleos a la vez, un gobierno no puede renunciar a ninguno de los dos objetivos", ha subrayado.

También se le ha preguntado a Arrimadas por las diferencias en la gestión de la pandemia por parte de los gobiernos del PP y Cs en Castilla y León y en la Comunidad de Madrid. Mientras el vicepresidente castellano y leonés, Francisco Igea, defiende la decisión de que la hostelería y la restauración cierren a las 18:00 horas, el vicepresidente Ignacio Aguado dice que en Madrid no se endurecerán las restricciones vigentes, más laxas que las de la comunidad vecina.

DIFERENCIAS ENTRE LOS GOBIERNOS DE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN

Según la líder de Ciudadanos, Igea y Aguado están de acuerdo en reclamar al Ejecutivo central ayudas directas para los negocios que deben estar cerrados y en la necesidad de reforzar el control para evitar focos de infección como "fiestas ilegales y concentraciones".

En este punto, ha criticado que, mientras se aplican restricciones a bares y restaurantes, el pasado sábado se permitiera una manifestación en Barcelona en favor del rapero Pablo Hasel, que debe cumplir condena en prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad del Estado, por difundir mensajes atentatorios en redes sociales.

Además, ha señalado que en la formación naranja llevan tiempo pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que establezca mayores controles fronterizos y un "plan nacional" frente al coronavirus.

A su juicio, "esto no tiene que ser una pelea de comunidades autónomas", sino que debe haber un plan que fije unos criterios sanitarios que sean los mismos para toda España y que se apliquen "en función de la realidad sanitaria" de cada comunidad autónoma, provincia o municipio en cada momento.

Lo que no ha precisado Arrimadas es si, con la situación epidemiológica actual, en la Comunidad de Madrid habría que imponer medidas más duras. "Lo que digan los criterios sanitarios", ha dicho.

Por otro lado, considera que si no hay más medidas restrictivas en toda España es "porque el Gobierno no las ha querido tomar para no perjudicar la campaña electoral" del candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. "Y eso sí que es grave. Hay que tomar las medidas con criterios sanitarios, no electorales", ha recalcado.