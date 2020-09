Arrimadas dice que se lleva bien con Álvarez de Toledo y que mientras siga en el PP será porque está "a gusto"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este martes que tiene una buena relación con la diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, pero ha evitado aclarar si la ficharía para Cs, argumentando que mientras siga en el PP, será porque "está a gusto" en este partido.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Arrimadas ha declarado que no quiere hacer comentarios sobre las "luchas internas" de otras formaciones y que ahora, con la crisis del coronavirus, toca centrarse en "buscar soluciones" para los ciudadanos.

"Hay que buscar lo que nos une y creo que con el PP y con otras fuerzas políticas podemos encontrar muchos puntos en común", ha manifestado. "Me llevo muy bien con Pablo Casado y me llevo bien con Cayetana porque hemos tenido ocasión de compartir luchas comunes contra el nacionalismo en Cataluña", ha añadido.

No obstante, ha recordado que, pese a las diferencias que tiene con el presidente del PP, Álvarez de Toledo --destituida como portavoz parlamentaria el pasado 17 de agosto-- sigue siendo diputada de ese partido. "Supongo que seguirá muy bien y muy a gusto allí mientras esté", ha afirmado la líder de Cs.

A la pregunta de si le gustaría ver a Álvarez de Toledo en Ciudadanos en el caso de que abandonase el PP, Arrimadas ha respondido: "Sería un titular fantástico si dijera una cosa o la contraria", pero "no me voy a meter ahí".

CANDIDATURA CONJUNTA EN CATALUÑA CON PP Y PSC

Por otro lado, ha insistido en su propuesta de que el PSC, el PP y Cs formen una candidatura conjunta para las próximas elecciones autonómicas en Cataluña para intentar ganar a los partidos nacionalistas y sumar una mayoría que les permita gobernar.

Ahora que "el independentismo está dividido" y ante la "catastrófica gestión" del Ejecutivo de Quim Torra, "es momento de decir: vamos a acabar de una vez con esto, vamos a unir fuerzas los constitucionalistas y vamos a gobernar", ha defendido.

Según ha señalado, Ciudadanos fue el partido más votado en los comicios de 2017, pero no pudo gobernar porque no sumaba una mayoría suficiente con los diputados de las demás fuerzas no nacionalistas. Pero esto se podría solventar, a su juicio, presentando una candidatura conjunta de Cs, socialistas y 'populares' que muestre "unidad de acción" y logre que "no se pierdan votos constitucionalistas".

Precisamente ese es el objetivo que persigue la formación naranja, según Arrimadas, al situar a Carlos Carrizosa como candidato a la Presidencia de la Generalitat en sustitución de Lorena Roldán, que había sido elegida en primarias.

Ante las voces dentro de Ciudadanos que han criticado esta decisión de la Ejecutiva del partido, la presidenta ha dicho que ese supuesto malestar se limita a "cuatro diputados" del Parlament.

Asimismo, ha asegurado que Roldán renunció a encabezar la lista electoral "de acuerdo con el partido" y como "gesto para tener una candidatura unitaria" en Cataluña, y que en ese caso los Estatutos de Cs prevén que el Comité Ejecutivo nombre a otro candidato sin celebrar unas nuevas primarias.