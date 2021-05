Arrimadas dice que ahora los políticos en España deben estar unidos ante la crisis con Marruecos y no mostrar "fisuras"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que ahora los políticos en España deben actuar con "unidad" y no mostrar "fisuras" ante la crisis con Marruecos tras la entrada irregular de miles de inmigrantes a Ceuta y Melilla. En este sentido, ha indicado que Cs es crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez pero, al mismo tiempo, es "un partido de Estado" y va a "defender a España".

Durante una visita a la Feria Internacional del Turisimo (Fitur), en Madrid, junto a su compañero de partido y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, Arrimadas ha declarado que ha hablado con Sánchez sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en la frontera con Marruecos.

"Nosotros somos críticos en muchas cosas con este Gobierno, pero en este momento, tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura, tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, con España no se juega y a España no se la chantajea", ha manifestado.

A Arrimadas le han preguntado si considera que el PP se comporta de forma "desleal" con los intereses generales del Estado, como le dijo el jefe del Ejecutivo al líder 'popular', Pablo Casado, en el Congreso después de que este atribuyera la crisis con Marruecos a "errores diplomáticos" y concluyera que a Sánchez "le queda grande el Gobierno".

"En estos momentos nos están mirando Marruecos, Europa y todo el mundo y van a encontrar un país unido, firme en esta respuesta, y que defiende, por encima de todo y por encima de las discrepancias, a nuestro país, a nuestros servidores públicos y a nuestros compatriotas de Ceuta y Melilla", ha contestado, añadiendo que el Gobierno "también tiene que trabajar para tener unidad política".

CIUDADANOS ES UN "PARTIDO DE ESTADO"

Sin mencionar al PP, se ha centrado en la postura de Ciudadanos, un "partido de Estado" que, según ha señalado, "va a defender a España y va a ayudar" a proyectar al exterior esa imagen de unidad que cree que se necesita ahora.

A su juicio, hay que responder a Rabat "con inteligencia pero con contundencia", defendiendo la "integridad territorial" de España, y en este asunto debe involucrarse igualmente la Unión Europea, porque "violar las fronteras españolas es violar las fronteras europeas, y desafiar a España es también desafiar a la UE".