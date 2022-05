Arrimadas dice que "para seguir poniendo a Andalucía por delante" hay que "reeditar el gobierno del cambio con Cs"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

"El 19 de junio los andaluces nos jugamos si queremos seguir poniendo a Andalucía por delante siendo líder en todos los rankings económicos y de empleo, o por el contrario si hacemos como en una rotonda y volvemos a la casilla de salida", ha advertido este domingo la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, al tiempo que ha añadido que "para seguir teniendo lo mismo, hay que volver a votar lo mismo que votamos en 2018 y reeditar este gobierno de cambio con Ciudadanos".

Durante una visita a la Feria de Jerez de la Frontera (Cádiz), acompañada de la diputada nacional de Cs, Mari Carmen Martínez, y otros cargos del partido liberal tanto en la provincia gaditana como en el resto de Andalucía, Arrimadas ha asegurado que "Ciudadanos está preparado para seguir gobernando, nos presentamos con la cabeza alta y la conciencia tranquila de todo lo bueno que hemos hecho y con la mirada puesta en el futuro porque en Andalucía quedan muchas cosas por hacer".

En ese sentido, la presidenta del partido liberal ha recordado que "aquí ha gobernado el mismo partido 37 años y eso no se revierte en tres años y medio", por lo que ha defendido que "Andalucía necesita una legislatura, más como mínimo, de este gobierno de cambio para demostrar que esta comunidad era una locomotora dormida de empleo, de riqueza y de inversiones". Asimismo, Arrimadas ha añadido que "lo que es bueno para Andalucía es bueno para toda España porque esta es la región más poblada del país".

La líder nacional de Ciudadanos se ha mostrado convencida de que "Andalucía tiene todavía mucho potencial para seguir avanzando, liderando todos los ránkings económicos y de crecimiento, pero para conseguir eso tenemos que volver a votar igual que en 2018". De lo contrario, Arrimadas ha señalado que "si el PP cambia a Cs por Vox, vendrán los líos y los follones, y no podremos seguir con las reformas que hemos conseguido". "Lo estamos viendo en Castilla Y León", ha indicado, "con un vicepresidente florero sin cargos. En Andalucía ya sabemos demasiado de enchufados sin cargos, como para que venga otro partido a ponerlos".

Arrimadas ha subrayado que "Ciudadanos ha demostrado que en Andalucía no pasaba nada si no gobernaba el PSOE, logramos quitarle el miedo a la gente a que no gobernasen los mismos durante 40 años". "Con Cs en el gobierno, se han batido récords de ayudas en Dependencia, hemos mejorado salarios de profesores, ha habido más inversión que nunca en Educación, hemos blindado las políticas sociales, y hemos sido comunidad pionera y puntera en regeneración democrática", ha apuntado.

Así las cosas, ha animado a los andaluces a seguir confiando en el gobierno andaluz y en Ciudadanos. "Sigamos por el buen camino, poniendo a Andalucía como locomotora de España".

"AQUÍ LO IMPORTANTE NO ES UN PARTIDO"

Asimismo, y cuestionada sobre que la Junta Electoral de Andalucía haya rechazado inscribir la coalición que incluye a Podemos por registrarse fuera de plazo, ha afirmado que "hay que mirarlo con perspectiva", para añadir que "aquí lo importante no es un partido sino que Andalucía sigue avanzando, sigue siendo la envidia de España y sigue liderando rankings" y para ello "tiene que seguir con el mismo gobierno".

"Lo que digo a los andaluces es que las próximas elecciones tenemos que elegir en dos caminos, porque no creo que la izquierda vaya a sumar bajo ningún concepto", por lo que aquí "o el PP gobierna con Vox, que lo que vamos a tener es más lío y no vamos a poder seguir con las reformas, o reeditamos el gobierno del cambio con Cs, que hemos demostrado que no pasa nada por que no gobierne el PSOE".