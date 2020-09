Arrimadas dice que hay varias figuras transversales que podrían ser Defensor del Pueblo y elude opinar sobre Gabilondo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que hay distintas figuras con un perfil de "transversalidad" política que podrían ocupar el puesto de Defensor del Pueblo, pero ha evitado pronunciarse sobre una posible candidatura de Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

"Creo que hay que tener una figura de consenso, y esas cosas se pueden debatir", ha dicho sobre la elección del próximo Defensor del Pueblo, una decisión que está pendiente desde 2018.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pidió este lunes a la dirección del PSOE que se vuelque en "robustecer las instituciones". Cuando este miércoles se reúna con el líder del PP, Pablo Casado, en el Palacio de la Moncloa --unas horas antes de verse con Arrimadas--, Sánchez le planteará la necesidad de pactar la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el Defensor del Pueblo.

En el caso de este último órgano, Arrimadas está de acuerdo en que el nombramiento se haga "por consenso" entre distintas fuerzas políticas, según ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

NO TRATARÁ CON SÁNCHEZ LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Sin embargo, cuando le han preguntado por la opción de Ángel Gabilondo, ha dicho que prefiere no mencionar nombres concretos. "Creo que hay diferentes personas en este país que tienen la transversalidad, la formación suficiente y los valores como para ocupar este tipo de puestos", ha comentado.

De lo que "seguro" no va a hablar con Sánchez en la Moncloa, según ha asegurado, es de los nombramientos pendientes en el CGPJ. "Para mí es una línea roja. No vamos a entrar a repartirnos a los jueces", ha subrayado, recordando que Cs propone reformar el sistema de elección de los vocales para que los doce de procedencia judicial sean escogidos por los jueces, no por el Congreso y el Senado.

Según ha indicado, el PP y el PSOE podrían sumar una mayoría parlamentaria con Ciudadanos para cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y así "despolitizar" el CGPJ, pero prefieren mantener el sistema actual.

En este contexto, ha lamentado que esos dos partidos se muestren dispuestos a hablar para "repartirse los jueces", pero no sean capaces de "dejar a un lado su ideología" para alcanzar acuerdos en otras cuestiones.