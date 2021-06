Arrimadas exige a Sánchez que cumpla lo que dijo en campaña y no indulte a los presos del 'procés'

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la concentración en la plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el proceso independentista, que no les perdone sus penas y que las cumplen íntegramente, como defendió en la campaña electoral en 2019.

Arrimadas ha declarado ante los periodistas que este domingo se han congregado ciudadanos "de muchas ideologías diferentes" para pedir "democracia y justicia". "Que no se indulte a los golpistas en nuestro nombre, en nombre de los catalanes constitucionalistas", ha subrayado.

En su opinión, "la foto que realmente se tiene que buscar" en Colón no es la suya junto a los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, sino "la de Sánchez con los golpistas".

"No se puede ir a la campaña electoral mintiendo para ganar votos y, ahora, indultar a estos señores para ganar tiempo en Moncloa", ha señalado, añadiendo que si antes el PSOE descartaba indultar a los presos del 'procés', es "porque sabe que la sociedad española no es favorable a hacer como si no hubiera pasado nada en Cataluña".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)