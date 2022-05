Arrimadas llama "sinvergüenzas" al PSC por unirse con ERC y Junts para "sortear" la sentencia del 25% de castellano

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha llamado "sinvergüenzas" a los miembros del PSC por pactar con ERC, Junts y comuns dejar al castellano sin el porcentaje del 25% --que había fijado el TSJC en las escuelas catalanas-- y a criterio de los centros.

"Los señores dirigentes del PSC son unos sinvergüenzas (...) se han ido a hacer campaña en castellano a los barrios obreros de Barcelona, Badalona... a prometer a las familias que no iban a gobernar con ERC y a la mínima de cambio se ponen de acuerdo con los de Puigdemont, Esquerra y con Podemos de Cataluña para hacer una ley que haga sortear a la Justicia", ha recriminado este martes Arrimadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Al respecto, ha advertido de que "no se van a salir con la suya" porque hay otras opciones, entre las que ha remarcado Ciudadanos, que no va a "bajar la cabeza nunca".

"Lo de hoy es gravísimo y es la traición máxima", ha lamentado la líder de la formación naranja para, de nuevo, cargar contra esta proposición de ley que recoge al catalán "como lengua propia de Cataluña" y que "es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida" de los alumnos recién llegados.

"No solo no actúan sino que cuando las familias tienen que ir a la Justicia a gastarse su dinero, tiempo y que sean señaladas y luego la justicia les da la razón, encima se van con los separatistas y hacen un acuerdo para saltarse la sentencia judicial. Me dan ganas de llamarlos sinvergüenzas", ha reiterado.