Arrimadas pedirá a Sánchez "reconsiderar" una batería de medidas económicas y de energía propuestas por Cs

Cs descarta apoyar la convalidación del decreto que contiene las medidas de ahorro energético, aunque aún no tiene definido el voto

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tiene previsto enviar una carta al presidente, Pedro Sánchez, para pedirle que "reconsidere" una batería de medidas económicas y del ámbito de la energía que ya plantearon al Gobierno a mediados de marzo, ante la aprobación del decreto ley de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

Así lo ha comunicado este lunes el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que en rueda de prensa también ha informado de que el partido registrará una iniciativa en el Congreso a este respecto, en el marco de la votación este jueves de la convalidación del decreto que contiene las medidas de ahorro energético, criticado por la formación 'naranja'.

Bal ha señalado que Ciudadanos se reunió con los ministros de Presidencia y Transición Ecológica, Félix Bolaños y Teresa Ribera, respectivamente, para proponer medidas como la deflactación del IRPF, ayudas directas a familias y empresas, bonificaciones al impuesto de sociedades, la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares o mayor inversión en energías renovables, pero el Gobierno exhibió una "posición unilateral" y "soberbia" y no ha tenido en cuenta ninguna.

"Ni una sola de las medidas ha sido acogida por el Gobierno de España en el decreto", ha indicado el también portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, que ha insistido en que las medidas propuestas en materia económica son "absolutamente determinantes para poder contener la inflación" y ha subrayado la importancia de las medidas de ahorro energético.

Así, Bal ha vuelto a indicar que Ciudadanos no tiene previsto apoyar la convalidación del decreto ley. En esta línea, ha reprochado al Gobierno su "sectarismo" y que no asuma "sacrificios" pero sí se los pida a la ciudadanía. "No es de recibo", ha lamentado. Fuentes 'naranjas' matizan que la formación aún no ha decidido si se abstendrá o votará en contra.