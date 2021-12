Arrimadas pide a constitucionalistas buscar lo que "une" y una estrategia ante el independentismo

Cree que "solo hace falta un Gobierno" para aplicar las herramientas del Estado

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apostado por que los partidos constitucionalistas busquen lo que les "une", y ha urgido a usar todas las herramientas del Estado y desarrollar un plan estratégico frente al independentismo en Cataluña.

Lo ha dicho este miércoles en el acto 'Constitución, universidad y convivencia' organizado por el Centro Libre Arte y Cultura (CLAC) y la plataforma estudiantil 'S'ha Acabat!', en el que ha coincidido con la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo.

Arrimadas ha hecho un llamamiento a que los partidos constitucionalistas se pongan "como objetivo aportar cada uno" algo de su parte para impulsar el constitucionalismo en Cataluña, y pide que también se haga desde las universidades como hace la plataforma 'S'ha Acabat!'.

Así, ha exigido no ceder ante el independentismo "que ha conseguido desmoralizar y desproteger y desamparar a constitucionalistas" y ha tachado a este movimiento de arma diabólica de doble filo.

"HERRAMIENTAS DEL ESTADO"

Arrimadas ha asegurado que "ya se tienen todas las herramientas del Estado, y que solo hace falta un Gobierno" que las aplique frente al independentismo.

Para ella, el refuerzo del constitucionalismo no va a ser un proceso rápido y sencillo, pero urge a apostar por ello: "Un ejemplo es la manifestación de millones de personas del 8 de octubre de 2017; nunca más pudieron decir que Cataluña era nacionalista".

"Nos costará mucho tiempo, muchas lágrimas y mucho sudor, pero tenemos que ganar la batalla al nacionalismo: esta va a ser la batalla que le va a dar nuestra generación a la siguiente", ha remarcado.

Según Arrimadas, "al nacionalismo no le gusta lo que es Cataluña porque no reconoce al 50 por ciento de la gente y no le gusta la lengua mayoritaria de los catalanes" que para ella es el castellano, y ha defendido que se puede conseguir un cambio en Cataluña de la mano del constitucionalismo.

CLAC Y S'HA ACABAT

El poeta, editor y crítico literario del CLAC Andreu Jaume ha criticado que el 1-O fue un "atropello y un intento de poner en peligro el constitucionalismo", y ha apelado a la unión.

El vicepresidente de 'S'ha Acabat!', Jordi Salvadó, ha puesto en valor que la entidad surgió hace tres años como "ejemplo de civismo y de lucha democrática", y ha mostrado su rechazo a la concentración el 25 de noviembre de estudiantes contrarios a su acto en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Al acto también han asistido el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, la presidenta de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, así como otros representantes políticos de la formación naranja; y también el presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, entre otros.