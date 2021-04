Arrimadas rechaza la "palabrería" de Casado y recuerda que no quiso una coalición electoral de PP y Cs en Cataluña

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado la "palabrería" del líder del PP, Pablo Casado, sobre la oferta que asegura que hizo a la formación naranja para una convergencia entre las direcciones de ambos partidos y ha recordado que cuando le propuso una coalición para las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, no aceptó.

"Yo ofrecí a Pablo Casado ir juntos en Cataluña, que es donde más claro y más evidente es que hay que sumar, y dijeron que no. Eso son hechos, lo demás es palabrería", ha declarado Arrimadas, que ha invitado a que "cada cual saque sus conclusiones".

Así ha contestado, en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, cuando le han preguntado si es cierto que, como ha dicho Casado, el PP ha sido "generoso" con Ciudadanos estos años y llegó a hacerle esa oferta de convergencia entre los dos partidos. Arrimadas no ha aclarado si mantuvieron conversaciones sobre este asunto ni si la dirección de Cs lo debatió.

Por otro lado, ha reprochado a los 'populares' sus maniobras para captar a cargos de la formación naranja. "Todo el mundo está viendo lo que está haciendo el PP y lo que está ofreciendo el PP; pero no a mí, a determinados cargos, como lo que estamos viendo en Murcia", ha indicado sobre los diputados expulsados de Cs por votar en contra de la moción de censura impulsada por Cs y el PSOE en la Región de Murcia contra el PP y que a cambio se han garantizado puestos en el Gobierno de Fernando López-Miras.

"Yo no voy a entrar en esas estrategias de partido de las que me siento totalmente ajena. Antes de estar en política era una ciudadana normal que trabajaba en una empresa y tengo muy claro lo que es un servicio público temporal que es estar en política, no una actividad para toda la vida, como piensan otros", ha manifestado, reclamando dejar a un lado las "peleas de partido" y pensar en los españoles.