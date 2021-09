Arrimadas responsabiliza a Colau de los destrozos durante La Mercè y pide un plan para el 1-O

Exige más recursos a policía y que se reúna la Junta de Seguridad de Barcelona

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha responsabilizado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al Gobierno municipal de los destrozos durante las fiestas de La Mercè, porque "cuando se justifica durante años ciertos actos de violencia pasa lo que pasa", y ha pedido tanto al Govern como al Ayuntamiento un plan de cara al 1-O.

"Cuando se dice públicamente que se van a saltar las leyes que no consideran justas, pasa lo que pasa. Y cuando se quiere fulminar al servicio de antidisturbios, pasa lo que pasa. Esto no es lo que era Barcelona", ha afirmado en declaraciones a los periodistas este lunes ante el Palau de Congressos de Barcelona.

Para Arrimadas, estos destrozos son el resultado del "desgobierno que hay, tanto por el comunismo de Colau con la muleta del PSC, como con el Govern separatista", y ha vuelto a pedir más seguridad y presencia en las calles de policía y más recursos para Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana.

Este lunes también ha visitado algunos locales afectados por los destrozos en el barrio de Sants, ha afirmado que los comerciantes "están hasta las narices del vandalismo y la inseguridad y necesitan soluciones", y ha pedido el consenso de todos los partidos políticos en contra de estos actos.

También ha pedido que se reúna la Junta Local de Seguridad de Barcelona (JLSB) porque ve "inaudito que, con todo lo que está pasando y el aumento de violencia, que no se ve en otra parte de España", no se haya reunido este órgano.

Por último, ha asegurado que Cs volverá a pedir al Gobierno en el Congreso que no se retire la Jefatura Superior de Policía, situada en la Via Laietana de Barcelona, porque, según ella, se trata de un símbolo de libertad: "A quien corresponde decir si se queda la comisaría no es al Govern, es al Gobierno".

LUZ GUILARTE

En la visita también ha estado la líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, que ha exigido al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, que pida la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, tras los destrozos durante la celebración de La Mercè.

"Si el señor Collboni y el PSC fuesen responsables y les importase la seguridad de los barcelonenes, pedirían la dimisión de Batlle, además de abandonar el Gobierno municipal, porque solo decoran, no aportan nada", y ha exigido consenso político para reclamar más seguridad en Barcelona.