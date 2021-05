Arrimadas, a Sánchez, tras reiterar Jordi Cuixart que no se arrepiente del 'procés': "Ahora vas y los indultas"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha llamado la atención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las declaraciones que ha hecho este viernes el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, reiterando que no se arrepiente de las acciones que llevó a cabo durante el proceso independentista de 2017 en Cataluña. "Ahora vas y los indultas, Pedro Sánchez", ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

En una entrevista en RAC1, Cuixart ha defendido su papel en el 'procés', que le ha valido una condena de nueve años de prisión por un delito de sedición. "Yo no renuncio a nade de lo que hice, al ejercicio de derechos fundamentales", ha afirmado, añadiendo que ni ha pedido el indulto ni lo pedirá porque no cree que eso resuelva la situación de Cataluña. Al final del juicio, Cuixart manifestó: "Todo lo que hice, lo volvería a hacer porque estoy convencido de que es lo que tenía que hacer".

En su cuenta oficial de Twitter, Cs ha vuelto a exigir a Sánchez que "rectifique" y asegure que el Gobierno no va a perdonar la pena a los doce líderes separatistas condenados por el Tribunal Supremo en el juicio por el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.

La formación naranja ha repasado las opiniones expresadas por varios socialistas destacados en los últimos días sobre este asunto. "Felipe González no lo haría, (Emiliano) García-Page cree que sería una desgracia, Alfonso Guerra cree que no es legal y (Guillermo) Fernández Vara no quiere depender de nacionalistas. Hasta líderes históricos y autonómicos del PSOE están en contra de los indultos", ha señalado.

SÁNCHEZ PRETENDE "TRAICIONAR" A LOS CONSTITUCIONALISTAS

Para el líder de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, no tiene "ningún sentido" conceder indultos "a quienes los rechazan, no se arrepienten y tienen voluntad de reincidir". "El objetivo de Sánchez es conservar la Moncloa a cambio de traicionarnos a los constitucionalistas; pero nos movilizaremos para defender España", ha advertido.

También la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Cs, Begoña Villacís, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo tras las palabras de Cuixart: "¿Lo ves, Sánchez? No se conforman con nuestra humillación, exigen nuestra liquidación como país".

Por su parte, el eurodiputado y miembro del Comité Permanente del partido, Jordi Cañas, ha censurado "los abrazos de la traición al Estado de derecho" --una posible alusión al abrazo entre Jordi Cuixart y el líder del PSC y ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, durante la toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat-- y ha calificado la situación de "insoportable".