Arrimadas sostiene que Cs es de los "leales" y por eso "no todo el mundo vale" para estar en este partido

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha asegurado que este partido "es el de los leales, valientes y luchadores, que saben que hay que poner delante su ciudad frente a su carguito y, por eso, no todo el mundo vale para estar en Ciudadanos".

Arrimadas ha respondido de esta forma a la disolución del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, el pasado 5 de abril, y a la integración de tres de sus concejales en las listas del PP al consistorio y a las Cortes de Aragón.

En contraposición ha dicho: "Dani no se vende por un cargo, sino que da la cara por su ciudad y está aquí por su ciudad y es lo que necesitamos, no los que cambian de chaqueta cada 24 horas, sino los que defienden a su ciudad a pesar de todo. Por eso estoy muy orgullosa de estar en este partido y el resto de compañeros también". De esta forma se ha referido al candidato de Cs a la Alcaldía de Zaragoza, Daniel Pérez Calvo y al presidente de Cs-Aragón, Carlos Ortas, quien también ha asistido al acto y que, a su vez, es el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Arrimadas ha comentado que Pérez Calvo "está perfectamente preparado para seguir con este proyecto" porque el proyecto que ha hecho grande en los últimos años ha sido Cs, que "con su empuje ha permitido que Zaragoza inicie proyectos y desbloquee otros que estaban en un cajón y es el partido decisivo y, por eso, está aquí por lealtad a su ideas". RESPONSABLE, SENSATO Y OPTIMISTA

Precisamente el motivo de la visita de Arrimadas a Zaragoza ha sido presentar la candidatura al Ayuntamiento de la ciudad que lleva por lema "Por lealtad". A su parecer, este partido ha realizado una "magnífica gestión" en el Ayuntamiento y de oposición en las Cortes de Aragón, donde Cs ha sido un partido "responsable, sensato y optimista que ha tendido la mano y logrado cosas para esta tierra".

En declaraciones a los medios de comunicación, Arrimadas ha reconocido que le gusta la gente "leal" y no solo a sus ideas y proyectos, sino a su ciudad y su tierra.

Ha aventurado que tanto en Zaragoza como en el conjunto de Aragón "la llave de los gobiernos es bueno que estén en el centro, en el partido liberal, un partido sensato el que más se parece a los aragoneses, de centro, currante, trabajador y con ese espíritu y equipo nos presentamos a las elecciones"

ROJO O AZUL

Por el contrario, ha considerado que en Aragón el PP y el PSOE se presentan "no con el objetivo de gobernar bien, sino de pintar el mapa de rojo a azul para presentarlo en Madrid". "No piensan en gobernar bien, sino que piensan en decir a su jefes de Madrid si se ha pintado de rojo o azul", ha reiterado.

Para Arrimadas, el único proyecto que tiene "ganas de gobernar bien" es Cs. "No pensamos si desde Madrid se ve pintado de naranja o rojo o azul, sino en solventar los problemas de la gente". A colación ha enfatizado: "Apelo a que la gente sea consciente cuando vote porque solo hay un partido en solventar los problemas de los ciudadanos".

EL PEOR SOCIO

Dani Pérez Calvo ha explicado que el lema de la campaña es "claro y contundente". "Aúna --ha comentado--la lealtad a mis principios y convicciones y saber donde estoy y lo que quiero por lealtad a mi partido". A su parecer no hay otro partido que presente un proyecto de sensatez y moderación, que comparten los aragoneses y también la lealtad a Zaragoza porque es una ciudad inacabada, que se juega mucho y hay que decirlo sin condicionamientos externos, ha expuesto.

"No permitiré --ha avanzado-- que un solo euro destinado a las inversiones necesarias de la ciudad sea la moneda de cambio del PP o del PSOE, que Azcón o Lambán estén dispuestos a pagar a Guitarte --Aragón Existe-- o cualquier movimiento político centrado solo en su provincia, ese peaje para llegar al Gobierno de Aragón".

En esta línea ha agregado que tampoco permitirá que Zaragoza "se ponga de rodillas para responder a otro tipo de intereses que no sean exclusivamente los de los zaragozanos". "Por lealtad --ha insistido-- estaremos en el Ayuntamiento y seremos decisivos. Sin cantos de sirena ni mensajitos. Cs resiste muy bien y seremos un partido de referencia y daremos la gran noticia de la estabilidad y del cambio sereno que todos queremos pensando en el futuro".

De su campaña ha contado que no va a hablar de los zaragozanos, sino con los zaragozanos porque su pacto es con los zaragozanos. La única línea roja es Zaragoza y los zaragozanos, ha alertado para avisar de que cualquiera que se quiera sentar proponiendo renunciar a fondos europeos para proyectos de inversión se levantará de la mesa. "Para eso hace falta que Ciudadanos esté en el Ayuntamiento porque que nadie duda de que Ranera (PSOE) y Chueca (PP) estarán a lo digan sus jefes en Madrid".

Sobre los posibles pactos que pueda alcanzar tras el 28 de mayo en caso de ser decisivo Cs ha puntualizado que primará el para qué y no con quien. "No tenemos prejuicios. El PP se ha portado con nosotros como el peor socio posibles, pero el principal interés de Cs es el de Zaragoza y los zaragozanos. No hay portazo a nadie salvo al que proponga que venda a la ciudad y mis vecinos a cambio de otro tipo de interés en los que no vamos a estar".