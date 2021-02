Arrimadas ve "decepcionante" la regularización del Rey emérito en la semana del 23F

Afea a PP-PSOE no ponerse de acuerdo en los PGE pero "repartirse jueces"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha lamentado que la regularización fiscal de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria que ha hecho el rey emérito Juan Carlos I por rentas no declaradas durante varios ejercicios es "absolutamente decepcionante" para los ciudadanos.

El vídeo del día Aguirre dice que Bárcenas ha inventado “una trola inmensa”

En rueda de prensa este viernes frente al Parlament, Arrimadas ha señalado que tras esta segunda regularización, la sensación de la ciudadanía es de decepción: "Millones de españoles sabemos la contribución a la democracia española que hizo en su día, pero se demuestra que después también hizo conductas absolutamente decepcionantes".

Ha lamentado que esta regularización se produzca en la misma semana que se recuerda "el gran servicio a España que hizo el rey emérito" el 23F, ya que el martes se celebró en el Congreso el 40 aniversario del fracaso del intento de golpe de estado y se ensalzó su figura.

Sobre las negociaciones del PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Arrimadas ha acusado a ambos partidos de ponerse de acuerdo en "repartirse la justicia como si fuera un pastel" pero no en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o sobre los fondos europeos no lo hagan.

"No queremos que los políticos se repartan los jueces. Es un espectáculo lamentable, no se ponen de acuerdo para hacer unos presupuestos buenos para España, para eso no se sientan, pero para repartirse los jueces sí", ha recalcado.

También les ha afeado que en el "único escollo en el que no están de acuerdo sobre el CGPJ es en uno o dos nombres" y les ha exigido que saquen las manos de la justicia y que sean los jueces los que elijan a los jueces, en sus palabras.