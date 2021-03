Arrimadas y Villacís arroparán mañana a Bal en su presentación como candidato de Cs a las elecciones autonómicas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, arroparán este sábado a Edmundo Bal en su presentación como candidato de Cs tras vencer esta semana en las primarias de la formación por un 89,43% de los votos.

El acto, que tendrá lugar a las 11.30 horas en la Plaza de Santa Ana, llega tras conocerse los 20 primeros puestos de la lista de la formación en la que el también portavoz nacional de los 'naranjas' se ha rodeado del equipo de Ciudadanos en Madrid, que estuvo capitaneado hasta hace unas semanas por el exvicepresidente regional Ignacio Aguado.

Así, la 'número 2' de Bal será la diputada autonómica Esther Ruiz, seguida del que fuera portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid durante esta legislatura, César Zafra, y otras figuras como el presidente del Parlamento regional, Juan Trinidad, o la que fuera viceconsejera de Presupuestos, Patrimonio y Contratación del Ejecutivo madrileño Victoria Alonso.

AGUADO DA UN PASO ATRÁS

Bal aterrizó en la política madrileña como posible candidato de la mano de Aguado, cuando anunció el exvicepresidente que daba un paso atrás y que no competiría por volver a encabezar la lista de los 'naranjas' y confesaba que había sido él mismo quien había llamado al portavoz nacional porque era "el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid".

El candidato sustituía a Aguado, quien apoyará desde fuera la campaña pero no formará parte de la lista, la misma semana que Unidas Podemos recurría también al ámbito nacional para designar a su apuesta, en este caso, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

"Soy de Madrid, estudié aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena", declaró Bal durante su discurso de presentación como aspirante en las primarias, en el que fijó la que será su principal misión: "que no arrebaten el centro" a Ciudadanos.

Asimismo, ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de que no haya "solo dos bandos", posicionando a los 'naranjas' como una tercera vía, como "garantía de que los extremos no van a gobernar" y como una manera de apostar por las políticas "moderadas, sensatas y de centro".

"Demostraremos en las urnas que Madrid no renuncia a la moderación ni al sentido común. Este equipo trabajará para todos los madrileños sin excepción", resumía Bal este viernes tras conocerse la lista con la que buscará entrar en la Asamblea de Madrid.