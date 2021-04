Artadi (Junts) ve más cerca el acuerdo con ERC pero "desmitifica" la propuesta que les enviaron

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha asegurado este viernes que el acuerdo con ERC está más cerca pero ha querido "desmitificar" la propuesta global que les enviaron para el nuevo Govern, que incluye la estrategia independentista, el programa del Ejecutivo, la estructura del gobierno, sin entrar a detallar qué departamentos debe dirigir cada partido, y los mecanismos de coordinación para mejorar la relación del gobierno de coalición.

"Quería desmitificar el documento de ERC, porque no es más que un compendio de los documentos que nos hemos intercambiado. Y es evidente que lo responderemos", ha asegurado en rueda de prensa telemática la también presidenta de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona.

Según Artadi, la prioridad de su partido es buscar un buen acuerdo porque siempre les ha interesado más "el resultado final que no ir marcando perfil cada semana", y ha añadido que se han intercambiado muchos documentos con ERC.

"El documento último que nos envía ERC no es un documento 'exnovo', no es una gran sorpresa. No hay ningún elemento nuevo que no supiéramos", ha señalado Artadi, destacando que el reto que afrontan es el de concretar todos los aspectos de la negociación y no de escollos en la negociación.

Tras asegurar que después de dos meses de negociaciones están más cerca del acuerdo, ha recalcado que con ERC mantienen contactos cada día y que cuando se reúnen presencialmente "no es, ni más ni menos importante" que cuando lo hacen telemáticamente.

"Ni estamos parados ni hay una gran propuesta que de repente ERC haya puesto sobres la mesa y Junts tenga que meditar", ha sostenido Artadi, que ha explicado que trabajan este acuerdo con los republicanos para formar Govern y otro de legislatura que debe contar también con la CUP.