Artadi (JxCat): "Ley en mano, es imposible que se pueda inhabilitar a Torra"

Avisa a Aragonès de que "no será el presidente en funciones" si inhabilitan a Torra

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha asegurado este miércoles que "ley en mano, es imposible" que se pudiera inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) ratifique o no esta decisión.

Lo ha dicho en una entrevista en La 2 recogida por Europa Press el mismo día en que Torra ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como investigado en su segunda causa por presunta desobediencia al no retirar una pancarta por los presos del 1-O de la fachada de la Generalitat.

Sobre qué papel tendrá el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, si Torra es inhabilitado, Artadi ha insistido en que seguirá siendo vicepresidente y asumirá algunas funciones del presidente de la Generalitat, "pero no será el presidente en funciones".

Tras reiterar que Torra no convocará elecciones antes de su posible inhabilitación, ha asegurado que ERC es consciente de ello: "ERC lo sabe perfectamente. Puede seguir haciendo titulares, pidiendo elecciones, pero saben perfectamente que no pasará. No sé si tenemos que perder el tiempo en un debate que está cerrado".

En relación a la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, ha admitido de nuevo que tiene poca fe en ella, y más aún cuando no tiene aún "orden del día, calendario ni relator".

REY

También se ha referido a la decisión del Rey de no asistir, por primera vez, a la entrega de despachos a jueces en Barcelona, asegurando que no le consta que la Generalitat haya ejercido "ninguna presión" al respecto, y que no descarta que sea una decisión de la propia Casa Real.

"Cuando hicieron el tour por toda España, cuando vinieron a Cataluña, la única visita que hicieron, sin ser recibidos por ninguna autoridad, fue al Monaterio de Poblet. Ya ven la desafección que hay en Cataluña", ha sostenido.