Artigas señala que los retrasos de las CC.AA. al adoptar Radar Covid impiden sacarle el "máximo partido"

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Carme Artigas, ha rechazado que la aplicación de rastreo de contagios Radar Covid esté siendo un "fracaso", pero ha señalado que no se le está sacando el "máximo partido" debido a los retrasos que se han producido en su adopción por parte de los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas.

Durante su intervención en el Foro NEF Tendencias, Artigas ha remarcado que se trata de una aplicación con un nivel de sofisticación tecnológico "tremendo" y que está cumpliendo "absolutamente su función" de rastrear de manera anticipada contactos de contagio a nivel nacional manteniendo la privacidad de las personas.

En este sentido, ha incidido en que la 'app' funciona "perfectamente" desde mediados de agosto y ha remarcado que implantar Radar Covid requiere de tres curvas de adopción, la tecnológica, la de la ciudadanía y, la que ha considerado más importante, la del sistema sanitario, para que su éxito pueda ser completo.

En cuanto a la tecnológica, que es de la que se ha encargado su Secretaría de Estado, Artigas ha asegurado que ya se conseguido con un "éxito sin precedentes", y ha destacado en especial hitos como su integración con las 'apps' de otros ocho países de la Unión Europea y que se haya hecho con código abierto.

Respecto a la adopción de los ciudadanos, ha indicado que ya se han alcanzado alrededor de siete millones de descargas, un ritmo "aceptable", pero que es "quizás más lento" de lo que hubieran querido. Sin embargo, ha añadido que está en línea con la media de un 15%-20% de la población registrado en otros países europeos.

En este sentido, ha incidido en que la reticencia de la población a la hora de su uso no está viniendo tanto por cuestiones de privacidad, como por el hecho de que la gente se descarga la aplicación, pero si enferman no siempre reciben el código para introducirlo en la misma, por lo que no acaban de ver su utilidad.

En cuanto a la actuación de las comunidades autónomas, Artigas ha señalado en la primera fase de desarrollo les costó bastante adaptarse al sistema de Radar Covid, no tanto por un cuestión de tecnología, sino por el impacto que tiene la digitalización en los proceso internos. "Lo más difícil siempre son los cambios culturales", ha apostillado.

En este sentido, ha apuntado que las comunidades autónomas están trabajando en unas situaciones "tremendamente tensionadas" por la pandemia del Covid-19, por lo que no siempre ha podido poder probar el sistema a tiempo y de forma efectiva. "Les ha costado un poco", ha admitido.

La secretaria de Estado ha incidido en que la responsabilidad de seguir una estrategia u otra a la hora de adoptar la tecnología es de las comunidades autónomas y ha considerado que la aplicación tiene "más recorrido" y está convencida de que ahora que han visto que funciona su uso puede aumentar más.

"Pensamos que son procesos fáciles y no lo son, porque el sector sanitario está muy tensionado", ha incidido Artigas, quien ha defendido que Radar Covid es una herramienta de eficiencia a la que no se le está sacando "el máximo partido", pero que supone el "camino correcto" a seguir.